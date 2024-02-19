***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2024 09:02
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş Karakuyu Agrega Şubesi'nin tescil edildiği bilgisi 11024 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250264
BIST
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13:389.387
En Düşük
|Değişim
|: 1,47%
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|Açılış
|: 9.322
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|Önceki Kapanış
|: 9.250
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9.321
En Yüksek
9.404
13:3830,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 30,9950
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|Önceki Kapanış
|: 30,9500
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30,8869
En Düşük
30,7699
13:3833,2917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 33,3300
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|Önceki Kapanış
|: 33,2800
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En Düşük
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En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler13:36
|KSTUR
|2.832,50
|5.319.435
|% 10,00
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|KAPLM
|141,90
|62.993.512
|% 10,00
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|EUKYO
|22,44
|11.734.449
|% 10,00
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|KERVN
|1,54
|8.164.578
|% 10,00
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|UFUK
|180,60
|14.991.339
|% 9,99
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|VERUS
|288,00
|69.696.381
|% -6,80
|
|KARYE
|62,20
|149.983.813
|% -5,83
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|ETYAT
|16,85
|16.219.876
|% -5,34
|
|SUNTK
|19,98
|30.641.658
|% -4,49
|
|SEGYO
|6,63
|116.904.073
|% -4,47
|
|THYAO
|284,00
|6.181.275.075
|% 0,53
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|TUPRS
|176,00
|5.863.885.757
|% 5,39
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|EREGL
|48,98
|4.463.782.451
|% -0,29
|
|ISCTR
|28,68
|4.362.123.300
|% 3,02
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|YKBNK
|24,54
|3.710.214.796
|% 2,85
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|ZOREN
|6,31
|2.559.449.975
|% 8,61
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|ISCTR
|28,68
|4.362.123.300
|% 3,02
|
|YKBNK
|24,54
|3.710.214.796
|% 2,85
|
|AKFGY
|2,48
|332.101.318
|% -2,75
|
|EKGYO
|10,78
|1.254.669.010
|% 1,89
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,8646
|30,8695
|% 0,10
|
|Euro
|33,2700
|33,2956
|% 0,17
|
|Sterlin
|38,8294
|39,0241
|% 0,23
|
|Frank
|34,9166
|35,1270
|% 0,16
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|Riyal
|8,2106
|8,2518
|% 0,15
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|13:36
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|23,10
|23,14
|% 0,66
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|Platin
|911,06
|913,65
|% 0,66
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|Paladyum
|958,58
|964,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,68
|82,68
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.018,42
|2.018,76
|% 0,66
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