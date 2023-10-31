***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
31.10.2023 20:09
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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26.10.2023
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aalborg Portland Espana S.L. tarafından Kuruluşumuza gönderilen 31.10.2023 tarihli pay satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü kapsamında yapılmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/10/2023 0 49.833 49.833 84.293.932 84.244.099 % 96,76 % 97,64 % 96,71 % 97,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212708
BIST
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18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0865
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0529,9782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0361
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.806,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,85
|Açılış
|: 1.806,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2917
|28,3011
|% 0,22
|
|Euro
|29,9550
|29,9848
|% -0,10
|
|Sterlin
|34,2814
|34,4533
|% -0,01
|
|Frank
|30,9920
|31,1787
|% -0,68
|
|Riyal
|7,5206
|7,5583
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-11,42
|
|Altın Gr.
|1.803
|1.804
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.890
|11.973
|-93,00
|
|Yarım
|5.963
|6.011
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.973
|3.006
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|20,72
|20,74
|-0,46
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
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17:59
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