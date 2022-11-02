***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2022 13:53
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4/B Bornova İzmir
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4/B Bornova İzmir
Elektronik Posta Adresi
E-posta
onureraydin@cimentas.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4/B Bornova İzmir 02324721050 02324721055
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onur Eraydın Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 01.11.2022 02324721050 onureraydin@cimentas.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 909667
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076175
BIST
15:184.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 26,12
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
15:1818,6260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
15:1818,1966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0881
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
15:18972,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,25
|Açılış
|: 972,26
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler15:18
|KAREL
|23,32
|134.295.362
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.438.278
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.203.070
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.800.546
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.154.399
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,23
|55.138.611
|% -8,04
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|401,30
|49.613.996
|% -7,04
|
|THYAO
|102,00
|7.494.756.931
|% 1,19
|
|TUPRS
|406,10
|4.073.294.592
|% 2,81
|
|ASELS
|35,06
|3.092.143.452
|% -2,29
|
|SASA
|135,40
|3.069.125.775
|% 7,12
|
|PETKM
|14,03
|2.033.104.904
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,54
|1.164.783.814
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,91
|1.722.762.478
|% -0,11
|
|ISCTR
|8,87
|1.506.245.164
|% -1,11
|
|IHLAS
|0,82
|129.728.949
|% -4,65
|
|PETKM
|14,03
|2.033.104.904
|% 0,79
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6260
|% 0,05
|
|Euro
|18,1743
|18,1966
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,8609
|20,9656
|% -1,38
|
|Frank
|18,3132
|18,4235
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,03
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-13,91
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-6,84
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.629
|-99,00
|
|Tam
|6.560
|6.617
|-60,00
|
|Yarım
|3.196
|3.235
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,41
|95,41
|-0,75
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 69 artarak (% 0.58 ) 3, 603
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, ADEL, KAREL, TMPOL, MIATK, DOKTA, ERCB
-
15:33
MZHLD, ADESE, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
GLCVY, FROTO, AFYON değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 135 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem