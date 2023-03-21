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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.03.2023 16:52
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur
GÜROL ÖZER Teknik Operasyonlar Dİrektörü Mühendis Yoktur
MELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü Yoktur
ERCAN KARAİSMAİLOĞLU CFO Ekonomist
FEVZİ SAVRUN Satın Alma Direktörü Mühendis Satın Alma Müdürü Yoktur.
ABDULLAH DOĞUKAN DEMİR Ticari Direktör Mühendis Hazırbeton Direktörü, Hazırbeton Bölge Müdürü Yoktur

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Hazırbeton İmalatı 1770000 890042 TRY 50,29 Bağlı Ortaklık
Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş. Çimento İmalatı 513162416 213194409 TRY 41,55 Bağlı Ortaklık
Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Çimento İmalatı ve Atık Yönetimi 759544061 180160293 TRY 23,72 Bağlı Ortaklık
Destek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis San. ve Tic. A.Ş. Akaryakıt Satışı 50000 49993 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Yapıtek Yapı Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Sanayi 14324352 286499 TRY 2,00 Bağlı Menkul Kıymet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126769


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PKENT 133,30 102.626.841 % 9,98  
AKFYE 14,33 3.301.732 % 9,98  
FENER 64,00 521.341.234 % 9,97  
BVSAN 63,50 488.025.900 % 9,96  
ONCSM 121,70 104.101.636 % 9,94  
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Frank 20,5061 20,6297 % 0,62  
Riyal 5,0507 5,0761 % 0,13  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.948 -31,19  
Altın Gr. 1.191 1.192 -18,08  
Cumhuriyet 8.062 8.184 -48,00  
Tam 8.057 8.149 -93,00  
Yarım 3.950 3.988 -45,00  
Çeyrek 1.975 1.994 -22,00  
Gümüş.Ons 22,25 22,28 -0,29  
Gümüş Gr. 13,65 13,66 -0,13  
B. Petrol 74,77 74,77 0,98  
Seans Raporu 17:59
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