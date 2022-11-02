***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.11.2022 11:50
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.10.2022 tarihinde yapılan ilgili açıklama şablon değişikliği nedeniyle yeniden yayınlanmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sayın Didem Hürcan, 31.10.2022 tarihi itibariyle şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Sayın Didem Hürcan'ın istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sayın Onur Eraydın 01.11.2022 tarihi itibariyle atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076147
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|VAKKO
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|AFYON
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|140.311.014
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|ERCB
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|61.851.221
|% 9,61
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|OYAKC
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|EMNIS
|53,80
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|ERBOS
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|HEDEF
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|SASA
|126,60
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|TUPRS
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|PETKM
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|1.236.055.208
|% 2,20
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|EKGYO
|4,59
|1.040.755.409
|% 1,77
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|ODAS
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|1.172.931.814
|% 6,76
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|TSKB
|3,07
|402.223.611
|% 3,37
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|SKBNK
|2,02
|264.020.175
|% 1,00
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|IHLGM
|1,03
|118.785.580
|% 4,04
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|13:16
|Alış
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|Dolar
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|Euro
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|Frank
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|Riyal
|4,9389
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|Altın Ons
|1.655
|1.655
|7,39
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|Altın Gr.
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|991
|5,83
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|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|32,00
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|Tam
|6.660
|6.710
|15,00
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|Yarım
|3.245
|3.280
|7,00
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|Çeyrek
|1.628
|1.639
|4,00
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|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|0,07
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|Gümüş Gr.
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|11,80
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