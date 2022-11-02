***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.10.2022 tarihinde yapılan ilgili açıklama şablon değişikliği nedeniyle yeniden yayınlanmaktadır.Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sayın Didem Hürcan, 31.10.2022 tarihi itibariyle şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Sayın Didem Hürcan'ın istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sayın Onur Eraydın 01.11.2022 tarihi itibariyle atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076147BIST