***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.04.2023 21:06
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 17.1 sayılı tebliğin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 14.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Denetim Komitesinin 2 üyeden oluşmasına, buna uygun olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen, Sayın Bahri Hüseyin Zühal ve Sayın Mehmet Cemali Dinçer'in Denetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138994
BIST
18:055.093
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|: 5.143
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5.177
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18:0519,3691
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|: 1.249,26
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|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
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1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3593
|19,3697
|% 0,26
|
|Euro
|21,2994
|21,3243
|% -0,14
|
|Sterlin
|23,9628
|24,0830
|% -0,72
|
|Frank
|21,5707
|21,7006
|% -0,35
|
|Riyal
|5,1466
|5,1724
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|-34,60
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|-19,05
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.764
|8.888
|97,00
|
|Yarım
|4.280
|4.349
|47,00
|
|Çeyrek
|2.140
|2.174
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,81
|-0,25
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|B. Petrol
|86,29
|86,29
|0,20
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Seans Raporu
18:05
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17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
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17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
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17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
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17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem