***COSMO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***COSMO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler COSMOİlgili Şirket Ünvanı COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Satışa Konu Paylar TRABUMYO91Q2Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 494.694 8,2449Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Hakan Ertaç 164.898 TL / Sıtkı Murat Aşık 164.898 TL / Mehmet Akçay 164.898 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 10,78Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları En düşük fiyat (minimum price) 10,78 TL, en yüksek fiyat (maximum price) 12,93 TLİşlem Tarihi 04.11.2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) 6.000.000 TL olan sermayesinin 6.494.694 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek toplam 494.694 TL nominal değerli paylarından, 164.898 TL nominal değerli kısmının Hakan Ertaç'a, 164.898 TL nominal değerli kısmının Sıtkı Murat Aşık'a, 164.898 TL nominal değerli kısmının Mehmet Akçay'a 10,78 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 04/11/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974547BIST