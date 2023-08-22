***COSMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2023 13:30
***COSMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COSMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188149
BIST
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14:067.806
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 9,74
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.780
En Yüksek
7.903
14:0627,2015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0594
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
14:0629,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0539
|Açılış
|: 29,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
14:061.663,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,94
|Açılış
|: 1.663,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler14:04
|NETAS
|47,32
|17.322.007
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|89.427.459
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.976.013
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.221.875
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|899.580
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|17.515.635
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|9.266.862
|% -9,98
|
|GSDDE
|9,26
|120.110.713
|% -9,83
|
|HKTM
|74,90
|216.913.033
|% -8,55
|
|TUPRS
|141,70
|8.953.250.856
|% 1,43
|
|THYAO
|255,50
|8.016.000.160
|% -1,35
|
|TCELL
|59,65
|4.440.589.764
|% 4,93
|
|EREGL
|44,46
|4.382.998.297
|% -1,20
|
|KOZAL
|27,20
|3.323.259.250
|% 2,64
|
|SKBNK
|4,07
|681.338.623
|% 0,74
|
|ZOREN
|4,97
|835.756.982
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,92
|1.423.315.704
|% -1,22
|
|ODAS
|12,66
|1.846.278.535
|% 2,68
|
|YKBNK
|15,49
|2.221.274.094
|% -3,25
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1956
|27,2046
|% 0,23
|
|Euro
|29,6348
|29,6561
|% 0,19
|
|Sterlin
|34,5973
|34,7708
|% 0,22
|
|Frank
|30,8580
|31,0439
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2282
|7,2644
|% 0,19
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|7,00
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|9,96
|
|Cumhuriyet
|11.435
|11.608
|65,00
|
|Tam
|11.200
|11.264
|18,00
|
|Yarım
|5.617
|5.658
|9,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.829
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,42
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,45
|20,48
|0,12
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,40
|
Seans Raporu
14:04
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14:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 72 kaybederek (% -0.63 ) 8, 351
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14:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, ZOREN, EKGYO
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14:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TUPRS, THYAO, TCELL
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14:19XU100
Endeks 7, 787 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 93, 343.00 milyon TL de
-
14:19IHYAY
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 954, 148 adet işlem