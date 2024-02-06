***COSMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2024 13:32
***COSMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COSMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247085
BIST
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15:168.818
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 41,11
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:1630,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0220
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:1632,8306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0288
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:161.992,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,48
|Açılış
|: 1.992,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:16
|ARDYZ
|47,52
|636.465.995
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.042.053.225
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|303.969.335
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|POLTK
|21.410,00
|164.805.615
|% -8,25
|
|YAPRK
|291,00
|286.315.363
|% -7,03
|
|KIMMR
|8,35
|68.379.065
|% -7,02
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|THYAO
|287,25
|7.229.862.203
|% -0,69
|
|SASA
|40,16
|3.859.299.854
|% 2,71
|
|EKGYO
|10,53
|3.314.367.038
|% 3,54
|
|AKBNK
|40,50
|2.659.381.961
|% 0,70
|
|TUPRS
|153,90
|2.452.857.454
|% -0,77
|
|ZOREN
|5,03
|2.163.595.584
|% 6,34
|
|EKGYO
|10,53
|3.314.367.038
|% 3,54
|
|TSPOR
|1,65
|219.611.838
|% 0,61
|
|YKBNK
|22,72
|2.239.922.256
|% 0,18
|
|SASA
|40,16
|3.859.299.854
|% 2,71
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5720
|30,5763
|% 0,07
|
|Euro
|32,8241
|32,8343
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,2477
|38,4395
|% 0,14
|
|Frank
|34,8837
|35,0939
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1283
|8,1691
|% 0,07
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,27
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|895,68
|897,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,63
|939,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,41
|78,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,20
|2.026,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:16
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15:30MEDTR
Yüzde 4.98 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 503 adet işlem
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Yüzde 7.08 oranında artışla 44.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 624, 835 adet işlem
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15:28CVKMD
Yüzde 5.63 oranında artışla 492.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 424, 185 adet işlem
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15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, FROTO, SASA
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15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 01 artarak (% 0.41 ) 7, 750