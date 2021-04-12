***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2021 16:57
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926757
BIST
17:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,21
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
17:058,1446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0100
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
17:059,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
17:05453,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,43
|Açılış
|: 453,88
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler17:04
|PENGD
|4,51
|141.413.613
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|718.154
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|914.650
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.110.668
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.793.569
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,33
|1.030.821.197
|% -7,26
|
|GARAN
|6,64
|673.733.660
|% 0,00
|
|EREGL
|16,49
|645.885.689
|% 1,10
|
|HALKB
|4,53
|625.539.612
|% -0,22
|
|PETKM
|6,03
|567.512.695
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,08
|356.766.731
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,83
|266.845.829
|% -2,66
|
|HALKB
|4,53
|625.539.612
|% -0,22
|
|TSKB
|1,34
|145.004.417
|% -0,74
|
|GARAN
|6,64
|673.733.660
|% 0,00
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1422
|8,1455
|% -0,11
|
|Euro
|9,7061
|9,7136
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1620
|11,2179
|% 0,18
|
|Frank
|8,7813
|8,8342
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1649
|2,1758
|% -0,14
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-8,83
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.058
|-14,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|-18,85
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,12
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,56
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|63,92
|63,92
|0,97
|
Seans Raporu
17:04
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