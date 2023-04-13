***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
13.04.2023 15:33
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'inci maddesi çerçevesinde hazırlanan ve güncellenen "Bilgilendirme Politikası"nın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve Şirketimizin internet sitesinde (www.cosmosholding.com)
yayımlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137569
BIST
16:065.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 20,05
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:0619,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0253
|Açılış
|: 19,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:0621,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1717
|Açılış
|: 21,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:061.270,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,27
|Açılış
|: 1.270,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:04
|POLTK
|2.208,60
|26.584.868
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.033.876
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,62
|84.574.319
|% -39,87
|
|MEGAP
|3,62
|84.574.319
|% -39,87
|
|GEREL
|16,65
|61.444.378
|% -10,00
|
|ONCSM
|102,20
|73.418.784
|% -5,37
|
|KZBGY
|20,56
|235.052.400
|% -5,34
|
|THYAO
|136,90
|3.306.936.863
|% 2,62
|
|KOZAL
|23,04
|2.646.586.157
|% 3,32
|
|EREGL
|36,50
|2.371.780.747
|% 0,66
|
|ISCTR
|12,36
|1.892.803.879
|% 0,65
|
|SISE
|44,90
|1.471.394.523
|% 1,13
|
|ISCTR
|12,36
|1.892.803.879
|% 0,65
|
|EKGYO
|6,99
|834.432.013
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,04
|2.646.586.157
|% 3,32
|
|ZOREN
|5,05
|393.066.213
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,41
|785.932.300
|% 0,00
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3263
|19,3302
|% 0,13
|
|Euro
|21,3692
|21,3914
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1490
|24,2701
|% 0,45
|
|Frank
|21,6981
|21,8288
|% 1,10
|
|Riyal
|5,1358
|5,1616
|% 0,04
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|28,26
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,69
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.703
|8.772
|97,00
|
|Yarım
|4.251
|4.292
|47,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.146
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|16,00
|16,01
|0,16
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-0,47
|