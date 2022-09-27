***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/09/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuŞirket, hastane odası, ameliyathane, laboratuvar, temiz oda, iklimlendirme sistemleri kurulumu yapmakta, metro, stadyum, hastane gibi yerlerde izleme ve kontrol odaları kurmakta, kurulan sistemlerin bakım ve onarımını yapmaktadır.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.09.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.550.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar2.550.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%51Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%51Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%4,28İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%8,74Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSelahattin KartalKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/09/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası19.09.2022 tarihliDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBizim Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarŞirketin 600.000 TL ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır. Ödenmemiş sermaye dikkate alınarak 4.449.425 TL Şirket değeri bulunmuştur. Sermaye ödemesi sonucu tamamlanınca değer 5.049.425 TL olacaktır.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporu dikkate alınarak pazarlık usulüyle daha düşük bedelden alım yapılmıştır. Şirketin 600.000 TL ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır. Ödenmemiş sermaye dikkate alınarak 4.449.425 TL Şirket değeri bulunmuştur. Sermaye ödemesi sonucu tamamlanınca değer 5.049.425 TL olacaktır. Şirket 5.000.000 TL değer üzerinden pazarlık yöntemiyle daha uygun alınmıştır.AçıklamalarŞirket'imiz Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş.'nin %51 hissesini 2.550.000 TL bedelden satın almıştır.Söz konusu Şirket, hastane odası, ameliyathane, laboratuvar, temiz oda, iklimlendirme sistemleri kurulumu yapmakta, metro, stadyum, hastane gibi yerlerde izleme ve kontrol odaları kurmakta, kurulan sistemlerin bakım ve onarımını yapmaktadır.Söz konusu hisse devir işlemi bugün itibariyle tamamlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065504BIST