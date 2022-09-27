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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

27.09.2022 18:11
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/09/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Şirket, hastane odası, ameliyathane, laboratuvar, temiz oda, iklimlendirme sistemleri kurulumu yapmakta, metro, stadyum, hastane gibi yerlerde izleme ve kontrol odaları kurmakta, kurulan sistemlerin bakım ve onarımını yapmaktadır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.09.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.550.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
2.550.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%4,28
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%8,74
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Selahattin Kartal
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/09/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19.09.2022 tarihli
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Şirketin 600.000 TL ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır. Ödenmemiş sermaye dikkate alınarak 4.449.425 TL Şirket değeri bulunmuştur. Sermaye ödemesi sonucu tamamlanınca değer 5.049.425 TL olacaktır.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporu dikkate alınarak pazarlık usulüyle daha düşük bedelden alım yapılmıştır. Şirketin 600.000 TL ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır. Ödenmemiş sermaye dikkate alınarak 4.449.425 TL Şirket değeri bulunmuştur. Sermaye ödemesi sonucu tamamlanınca değer 5.049.425 TL olacaktır. Şirket 5.000.000 TL değer üzerinden pazarlık yöntemiyle daha uygun alınmıştır.
Açıklamalar

Şirket'imiz Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş.'nin %51 hissesini 2.550.000 TL bedelden satın almıştır. 
Söz konusu Şirket, hastane odası, ameliyathane, laboratuvar, temiz oda, iklimlendirme sistemleri kurulumu yapmakta, metro, stadyum, hastane gibi yerlerde izleme ve kontrol odaları kurmakta, kurulan sistemlerin bakım ve onarımını yapmaktadır.
Söz konusu hisse devir işlemi bugün itibariyle tamamlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065504


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CANTE 109,10 114.726.750 % 9,98  
AYES 35,10 2.376.243 % 9,96  
KMPUR 58,00 103.883.508 % 9,95  
KONTR 58,10 621.849.890 % 9,93  
ARASE 121,90 127.797.063 % 9,92  
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Altın Ons 1.629 1.629 6,41  
Altın Gr. 969 969 5,99  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.590 6.684 5,00  
Yarım 3.206 3.268 0,00  
Çeyrek 1.608 1.634 5,00  
Gümüş.Ons 18,32 18,35 -0,02  
Gümüş Gr. 10,93 10,95 0,04  
B. Petrol 84,35 84,35 1,49  
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