***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
30.09.2022 18:56
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/09/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü petrol ve petrol türevlerinin dağıtımının gerçekleştirilmesi ile tablo, heykel ve benzeri sanat eserlerinin alım ve satımının yapılması
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30/09/2022
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
3.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
9,19
Toplam Tutar
27.565.788
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%60
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%46
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%94,5
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Değerleme raporu üzerinden satın alınmış olup herhangi bir kar/zarar oluşmamıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Erg Uluslararası Nakliyat İnşaat Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/09/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu üzerinden
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19/09/2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
45.942.980 TL Şirket değeri üzerinden hisselerin %60'ı 27.565.788 TL bulunmuştur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirket, Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'de ki %60 oranındaki hisselerinin tamamını Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 19 Eylül 2022 tarihli değerleme raporu üzerinden 27.565.788 TL'ye Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye satmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066432
BIST