***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/09/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıEnerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü petrol ve petrol türevlerinin dağıtımının gerçekleştirilmesi ile tablo, heykel ve benzeri sanat eserlerinin alım ve satımının yapılmasıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30/09/2022Satış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı3.000.000 TLBeher Pay Fiyatı9,19Toplam Tutar27.565.788Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%60Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%46İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%94,5Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıDeğerleme raporu üzerinden satın alınmış olup herhangi bir kar/zarar oluşmamıştır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıErg Uluslararası Nakliyat İnşaat Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/09/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporu üzerindenDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası19/09/2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBizim Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar45.942.980 TL Şirket değeri üzerinden hisselerin %60'ı 27.565.788 TL bulunmuştur.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket, Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'de ki %60 oranındaki hisselerinin tamamını Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 19 Eylül 2022 tarihli değerleme raporu üzerinden 27.565.788 TL'ye Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye satmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066432BIST