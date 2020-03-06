***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.105.842 -537 199.928 726.252 526.797 -875.016 4.744.567 3.869.551Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-962.431 1.489.228 -526.797 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.393 1.779.017 1.754.624 1.029.518 2.784.142Dönem Karı (Zararı)41 1.779.017 1.779.017 1.045.352 2.824.369Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.393 -24.393 -15.834 -40.227Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler554.294 2.333.311 -1.779.017 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-124.005 2.651.253 2.527.248 1.647.667 4.174.915Dönem Karı (Zararı)41 2.651.253 2.651.253 1.724.484 4.375.737Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-124.005 -124.005 -76.817 -200.822Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.247.537 2.722.456Dönem Karı (Zararı)4.375.737 2.824.369Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 4.375.737 2.824.369Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler738.895 999.389Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 932.854 816.547Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-25.572 274.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 217.067 193.911Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -242.639 80.302Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-16.288 5.361Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 -40.296 -21.749Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 24.008 27.110Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -152.099 -96.732İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.702.702 -490.471Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -306.236 -402.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-306.236 -402.398Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 576.754 272.054İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.077 -16.263İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)610.831 288.317Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -61.800 -1.691.400Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 16.213 51.757Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.636.041 170.167İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.061.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.636.041 2.231.667Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 136.413 -65.583Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.456.136 1.122.125İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.041.468 723.914İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)585.332 398.211Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 3.671 15.414İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.460 37.393Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24.460 37.393Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.411.930 3.333.287Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -1.164.393 -610.831YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-379.612 -426.992Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri489.855Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri489.855Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-379.612 -916.847Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -245.861 -748.495Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -133.751 -168.352FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.443 -62.702Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları57.443 -62.702Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 57.443 -62.702YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)925.368 2.232.762NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)925.368 2.232.762DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.594.629 361.867DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 3.519.997 2.594.629Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 3.519.997 2.594.629Ticari Alacaklar7 2.355.781 2.073.553İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.355.781 2.073.553Diğer Alacaklar9 57.420 23.343İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 57.420 23.343Stoklar10 11.050.000 10.988.200Peşin Ödenmiş Giderler12 212.207 228.420İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 212.207 228.420Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 1.164.393 610.831Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM18.359.798 16.518.976TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.359.798 16.518.976DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 5.898.572 6.449.612Taşıtlar5.898.572 5.764.194Mobilya ve Demirbaşlar684.492Özel Maliyetler926Kullanım Hakkı Varlıkları14 514.434Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 226.240 176.525Diğer Haklar226.240 176.525Ertelenmiş Vergi Varlığı40 601.934 652.352TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.241.180 7.278.489TOPLAM VARLIKLAR25.600.978 23.797.465KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar303.827 99.290İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar303.827 99.290Banka Kredileri47 303.827 99.290Ticari Borçlar7 1.186.273 2.862.610İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.186.273 2.862.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 421.054 284.641Diğer Borçlar9 376.478 2.460.006İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 135.826 2.177.294İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 240.652 282.712Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 19.085 15.414İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 19.085 15.414Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 1.427.474 787.868Kısa Vadeli Karşılıklar25 405.142 611.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 127.012 90.773Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 278.130 520.769ARA TOPLAM4.139.333 7.121.371TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.139.333 7.121.371UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 407.478İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 407.478Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar47 407.478Diğer Borçlar9 7.635.744 7.647.959İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 7.635.144 7.635.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 600 12.815Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.247.187 779.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.247.187 779.092Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.342.628 1.595.350TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.633.037 10.022.401TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.772.370 17.143.772ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.406.856 879.608Ödenmiş Sermaye30 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.325.712 3.325.712Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -13.759.010 -13.759.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 440.182 1.118.481Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 440.182 1.118.481Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 589.117 1.143.411Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -148.935 -24.930Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 199.928 199.928Yasal Yedekler30 199.928 199.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 4.548.791 2.215.480Net Dönem Karı veya Zararı30 2.651.253 1.779.017Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 7.421.752 5.774.085TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.828.608 6.653.693TOPLAM KAYNAKLAR25.600.978 23.797.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 34.823.350 19.260.928Satışların Maliyeti31 -28.882.624 -14.722.493TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.940.726 4.538.435Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)5.940.726 4.538.435Genel Yönetim Giderleri33 -1.207.537 -1.317.448Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 427.512 200.892Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -94.659 -51.065ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.066.042 3.370.814Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 15.239 47.565Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -3.770FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.081.281 3.414.609Finansman Gelirleri37 749.499 201.437Finansman Giderleri37 -179.668 -100.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.651.112 3.515.505Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.275.375 -691.136Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.427.474 -787.868Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 152.099 96.732SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.375.737 2.824.369DÖNEM KARI (ZARARI)4.375.737 2.824.369Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 1.724.484 1.045.352Ana Ortaklık Payları41 2.651.253 1.779.017Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-200.822 -40.227Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -251.027 -50.283Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler50.205 10.056Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi40 50.205 10.056Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-200.822 -40.227TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.174.915 2.784.142Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.647.667 1.029.518Ana Ortaklık Payları2.527.248 1.754.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825073BIST