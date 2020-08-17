***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-399.522 2.178.539 -1.779.017 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.848 1.004.068 990.220 659.649 1.649.869Dönem Karı (Zararı)41 1.004.068 1.004.068 669.187 1.673.255Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.848 -13.848 -9.538 -23.386Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 743.889 -38.778 199.928 4.394.019 1.004.068 1.869.828 6.433.734 8.303.562Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-105.684 2.756.937 -2.651.253 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.325 303.985 279.660 153.898 433.558Dönem Karı (Zararı)41 303.985 303.985 168.507 472.492Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.325 -24.325 -14.609 -38.934Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 483.433 -173.260 199.928 7.305.728 303.985 3.686.516 7.575.650 11.262.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI737.670 1.201.189Dönem Karı (Zararı)472.492 1.673.255Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 472.492 1.673.255Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler423.464 436.316Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 409.261 436.110Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.641 119.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 77.815 215.941Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -38.174 -96.915Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler577 -3.361Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 -28.948 -40.298Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 29.525 36.937Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -26.015 -115.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.574 -708.116Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 383.288 -1.060.294İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)383.288 -1.060.294Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 786.100 604.976İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-377.756 -5.855İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.163.856 610.831Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 194.850Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -174.073 -194.572Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-443.775 61.746İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -443.775 61.746Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -72.390 327.555Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -653.257 -494.630İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-133.418 -415.839İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-519.839 -78.791Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -10.623 -5.371İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.694 52.474Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 -27.694 52.474Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları878.382 1.401.455Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -140.712 -200.266YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.097 -63.062Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.097 -63.062Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -4.006 -2.397Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -14.091 -60.665FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-210.005 53.150Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-210.005 53.150Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -210.005 53.150YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)509.568 1.191.277NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)509.568 1.191.277DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 3.519.997 2.594.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 4.029.565 3.785.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 4.029.565 3.519.997Ticari Alacaklar7 1.942.968 2.355.781İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.942.968 2.355.781Diğer Alacaklar9 435.176 57.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar435.176 57.420İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar10 10.855.150 11.050.000Peşin Ödenmiş Giderler12 386.280 212.207İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler386.280 212.207Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 140.712 1.164.393Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM17.789.851 18.359.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.789.851 18.359.798DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 537İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar537Maddi Duran Varlıklar14 5.623.503 5.898.572Taşıtlar5.379.294 5.531.082Mobilya ve Demirbaşlar244.209 367.357Özel Maliyetler0 133Kullanım Hakkı Varlıkları14 643.529 514.434Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 187.789 226.240Diğer Haklar187.789 226.240Ertelenmiş Vergi Varlığı40 597.474 601.934TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.052.832 7.241.180TOPLAM VARLIKLAR24.842.683 25.600.978KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar288.015 303.827İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar288.015 303.827Banka Kredileri47 288.015 303.827Ticari Borçlar713.550 1.186.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 713.550 1.186.273Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 348.664 421.054Diğer Borçlar9 953.345 376.478İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.408 135.826İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar950.937 240.652Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.462 19.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 8.462 19.085Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 197.349 1.427.474Kısa Vadeli Karşılıklar339.274 405.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 99.318 127.012Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 239.956 278.130ARA TOPLAM2.848.659 4.139.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.848.659 4.139.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar420.024 407.478İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar420.024 407.478Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 420.024 407.478Diğer Borçlar9 7.635.744 7.635.744İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.635.144 7.635.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar600 600Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.373.671 1.247.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.373.671 1.247.187Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.302.419 1.342.628TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.731.858 10.633.037TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.580.517 14.772.370ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.686.516 3.406.856Ödenmiş Sermaye30 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.325.712 3.325.712Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -13.759.010 -13.759.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)310.173 440.182Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)310.173 440.182Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 483.433 589.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -173.260 -148.935Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler199.928 199.928Yasal Yedekler30 199.928 199.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 7.305.728 4.548.791Net Dönem Karı veya Zararı41 303.985 2.651.253Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 7.575.650 7.421.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.262.166 10.828.608TOPLAM KAYNAKLAR24.842.683 25.600.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 18.845.587 10.340.800 14.009.459 6.223.446Satışların Maliyeti31 -17.792.414 -7.832.444 -13.738.168 -4.419.907TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.053.173 2.508.356 271.291 1.803.539Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.053.173 2.508.356 271.291 1.803.539Genel Yönetim Giderleri33 -550.852 -643.264 -234.582 -329.385Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 129.253 117.014 58.106 52.859Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -97.527 -68.598 -17.891 -15.981ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)534.047 1.913.508 76.924 1.511.032Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 14.797 1.528 8.967 793Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerFİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)548.844 1.915.036 85.891 1.511.825Finansman Gelirleri37 177.953 326.301 89.450 175.476Finansman Giderleri37 -82.971 -61.609 -46.669 -26.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)643.826 2.179.728 128.672 1.660.363Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-171.334 -506.473 -41.778 -379.228Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -197.349 -621.932 -67.433 -446.540Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 26.015 115.459 25.655 67.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)472.492 1.673.255 86.894 1.281.135DÖNEM KARI (ZARARI)472.492 1.673.255 86.894 1.281.135Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 168.507 669.187 26.113 499.830Ana Ortaklık Payları41 303.985 1.004.068 60.781 781.305Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-38.934 -23.386 -15.548 -10.710Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -48.668 -29.233 -19.435 -13.388Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.734 5.847 3.887 2.678Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi40 9.734 5.847 3.887 2.678Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-38.934 -23.386 -15.548 -10.710TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)433.558 1.649.869 71.346 1.270.425Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar153.898 659.649 -505.751 495.546Ana Ortaklık Payları279.660 990.220 577.097 774.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869458BIST