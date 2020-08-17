***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2020 18:10
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-399.522 2.178.539 -1.779.017 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.848 1.004.068 990.220 659.649 1.649.869
Dönem Karı (Zararı)
41 1.004.068 1.004.068 669.187 1.673.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.848 -13.848 -9.538 -23.386
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 743.889 -38.778 199.928 4.394.019 1.004.068 1.869.828 6.433.734 8.303.562
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-105.684 2.756.937 -2.651.253 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.325 303.985 279.660 153.898 433.558
Dönem Karı (Zararı)
41 303.985 303.985 168.507 472.492
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.325 -24.325 -14.609 -38.934
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 483.433 -173.260 199.928 7.305.728 303.985 3.686.516 7.575.650 11.262.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
737.670 1.201.189
Dönem Karı (Zararı)
472.492 1.673.255
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 472.492 1.673.255
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
423.464 436.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 409.261 436.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.641 119.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 77.815 215.941
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -38.174 -96.915
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
577 -3.361
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 -28.948 -40.298
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 29.525 36.937
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -26.015 -115.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.574 -708.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 383.288 -1.060.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
383.288 -1.060.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 786.100 604.976
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-377.756 -5.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.163.856 610.831
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 194.850
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -174.073 -194.572
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-443.775 61.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -443.775 61.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -72.390 327.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -653.257 -494.630
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-133.418 -415.839
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-519.839 -78.791
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -10.623 -5.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.694 52.474
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -27.694 52.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
878.382 1.401.455
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -140.712 -200.266
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.097 -63.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.097 -63.062
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.006 -2.397
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -14.091 -60.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-210.005 53.150
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-210.005 53.150
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -210.005 53.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
509.568 1.191.277
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
509.568 1.191.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.519.997 2.594.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 4.029.565 3.785.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 4.029.565 3.519.997
Ticari Alacaklar
7 1.942.968 2.355.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.942.968 2.355.781
Diğer Alacaklar
9 435.176 57.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
435.176 57.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
10 10.855.150 11.050.000
Peşin Ödenmiş Giderler
12 386.280 212.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
386.280 212.207
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 140.712 1.164.393
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
17.789.851 18.359.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.789.851 18.359.798
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
537
Maddi Duran Varlıklar
14 5.623.503 5.898.572
Taşıtlar
5.379.294 5.531.082
Mobilya ve Demirbaşlar
244.209 367.357
Özel Maliyetler
0 133
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 643.529 514.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 187.789 226.240
Diğer Haklar
187.789 226.240
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 597.474 601.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.052.832 7.241.180
TOPLAM VARLIKLAR
24.842.683 25.600.978
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
288.015 303.827
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
288.015 303.827
Banka Kredileri
47 288.015 303.827
Ticari Borçlar
713.550 1.186.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 713.550 1.186.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 348.664 421.054
Diğer Borçlar
9 953.345 376.478
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.408 135.826
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
950.937 240.652
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.462 19.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.462 19.085
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 197.349 1.427.474
Kısa Vadeli Karşılıklar
339.274 405.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 99.318 127.012
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 239.956 278.130
ARA TOPLAM
2.848.659 4.139.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.848.659 4.139.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
420.024 407.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
420.024 407.478
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 420.024 407.478
Diğer Borçlar
9 7.635.744 7.635.744
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
600 600
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.373.671 1.247.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.373.671 1.247.187
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.302.419 1.342.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.731.858 10.633.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.580.517 14.772.370
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.686.516 3.406.856
Ödenmiş Sermaye
30 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
310.173 440.182
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
310.173 440.182
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 483.433 589.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -173.260 -148.935
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.928 199.928
Yasal Yedekler
30 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 7.305.728 4.548.791
Net Dönem Karı veya Zararı
41 303.985 2.651.253
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 7.575.650 7.421.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.262.166 10.828.608
TOPLAM KAYNAKLAR
24.842.683 25.600.978
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 18.845.587 10.340.800 14.009.459 6.223.446
Satışların Maliyeti
31 -17.792.414 -7.832.444 -13.738.168 -4.419.907
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.053.173 2.508.356 271.291 1.803.539
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.053.173 2.508.356 271.291 1.803.539
Genel Yönetim Giderleri
33 -550.852 -643.264 -234.582 -329.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 129.253 117.014 58.106 52.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -97.527 -68.598 -17.891 -15.981
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
534.047 1.913.508 76.924 1.511.032
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 14.797 1.528 8.967 793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
548.844 1.915.036 85.891 1.511.825
Finansman Gelirleri
37 177.953 326.301 89.450 175.476
Finansman Giderleri
37 -82.971 -61.609 -46.669 -26.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
643.826 2.179.728 128.672 1.660.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-171.334 -506.473 -41.778 -379.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -197.349 -621.932 -67.433 -446.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 26.015 115.459 25.655 67.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
472.492 1.673.255 86.894 1.281.135
DÖNEM KARI (ZARARI)
472.492 1.673.255 86.894 1.281.135
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 168.507 669.187 26.113 499.830
Ana Ortaklık Payları
41 303.985 1.004.068 60.781 781.305
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-38.934 -23.386 -15.548 -10.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -48.668 -29.233 -19.435 -13.388
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.734 5.847 3.887 2.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40 9.734 5.847 3.887 2.678
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.934 -23.386 -15.548 -10.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
433.558 1.649.869 71.346 1.270.425
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
153.898 659.649 -505.751 495.546
Ana Ortaklık Payları
279.660 990.220 577.097 774.879
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869458
BIST