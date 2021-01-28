***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler554.294 2.333.311 -1.779.017 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-124.005 2.651.253 2.527.248 1.647.667 4.174.915Dönem Karı (Zararı)41 2.651.253 2.651.253 1.724.484 4.375.737Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-124.005 -124.005 -76.817 -200.822Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-589.117 3.240.370 -2.651.253 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.537 335.609 318.072 189.436 507.508Dönem Karı (Zararı)41 335.609 335.609 200.652 536.261Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.537 -17.537 -11.216 -28.753Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 0 -166.472 199.928 7.789.161 335.609 3.724.928 7.611.188 11.336.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.783.948 1.247.537Dönem Karı (Zararı)536.261 4.375.737Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 536.261 4.375.737Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler809.561 738.895Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 697.026 932.854Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler241.508 -25.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 254.849 217.067Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -13.341 -242.639Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.476 -16.288Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 -26.417 -40.296Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 30.893 24.008Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -133.449 -152.099Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.774.010 -2.702.702Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 139.007 -306.236İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)139.007 -306.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -415.240 576.754İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.578.693 -34.077İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.163.453 610.831Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.355.060 -61.800Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 40.510 16.213Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.090 -1.636.041İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -43.090 -1.636.041Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -57.027 136.413Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.040.009 -1.456.136İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-101.603 -2.041.468İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-938.406 585.332Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 4.806 3.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.907 24.460Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-47.907 24.460Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.428.188 2.411.930Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -355.760 -1.164.393YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.969 -379.612Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.969 -379.612Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -26.003 -245.861Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -17.966 -133.751Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.774 57.443Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri57.443Kredilerden Nakit Girişleri47 57.443Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-173.774 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -173.774YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.001.691 925.368NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.001.691 925.368DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.519.997 2.594.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.518.306 3.519.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 1.518.306 3.519.997Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7 2.185.881 2.355.781İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.185.881 2.355.781Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 1.636.113 57.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.636.113 57.420Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar10 12.405.060 11.050.000Peşin Ödenmiş Giderler12 171.697 212.207İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 171.697 212.207Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 355.760 1.164.393Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM18.272.817 18.359.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.272.817 18.359.798DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 940 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar940Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar14 5.489.663 5.898.572Taşıtlar5.489.663 5.898.572Kullanım Hakkı Varlıkları14 565.886 514.434Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 137.379 226.240Diğer Haklar137.379 226.240Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı40 465.454 601.934Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR6.659.322 7.241.180TOPLAM VARLIKLAR24.932.139 25.600.978KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar407.127 303.827İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar407.127 303.827Banka Kredileri47 407.127 303.827İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar7 1.116.766 1.186.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.116.766 1.186.273Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 364.027 421.054Diğer Borçlar9 252.421 376.478İlişkili Taraflara Diğer Borçlar34.223 135.826İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar218.198 240.652Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 23.891 19.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.891 19.085Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 511.521 1.427.474Kısa Vadeli Karşılıklar25 343.894 405.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar79.105 127.012Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar264.789 278.130Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM3.019.647 4.139.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.019.647 4.139.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 337.143 407.478İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 337.143 407.478Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar47 337.143 407.478Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar9 7.635.744 7.635.744İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.635.144 7.635.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar600 600Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.537.978 1.247.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.537.978 1.247.187Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.065.511 1.342.628Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.576.376 10.633.037TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.596.023 14.772.370ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.724.928 3.406.856Ödenmiş Sermaye30 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.325.712 3.325.712Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -13.759.010 -13.759.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 -166.472 440.182Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -166.472 440.182Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 589.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -166.472 -148.935Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 199.928 199.928Yasal Yedekler199.928 199.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 7.789.161 4.548.791Net Dönem Karı veya Zararı30 335.609 2.651.253Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 7.611.188 7.421.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.336.116 10.828.608TOPLAM KAYNAKLAR24.932.139 25.600.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 29.737.009 34.823.350Satışların Maliyeti31 -27.748.241 -28.882.624TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.988.768 5.940.726Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.988.768 5.940.726Genel Yönetim Giderleri33 -1.453.402 -1.207.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 229.348 427.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -134.117 -94.659ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)630.597 5.066.042Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 119.960 15.239FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)750.557 5.081.281Finansman Gelirleri37 316.037 749.499Finansman Giderleri37 -152.261 -179.668SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)914.333 5.651.112Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-378.072 -1.275.375Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -511.521 -1.427.474Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 133.449 152.099SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)536.261 4.375.737DÖNEM KARI (ZARARI)536.261 4.375.737Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 200.652 1.724.484Ana Ortaklık Payları41 335.609 2.651.253Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-28.753 -200.822Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -35.941 -251.027Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.188 50.205Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi40 7.188 50.205Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-28.753 -200.822TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)507.508 4.174.915Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar189.436 1.647.667Ana Ortaklık Payları318.072 2.527.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905492BIST