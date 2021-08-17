***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-105.684 2.756.937 -2.651.253 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.325 303.985 279.660 153.898 433.558Dönem Karı (Zararı)41 303.985 303.985 168.507 472.492Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.325 -24.325 -14.609 -38.934Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 483.433 -173.260 199.928 7.305.728 303.985 3.686.516 7.575.650 11.262.166Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -166.472 199.928 7.789.161 335.609 3.724.928 7.611.188 11.336.116Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler335.609 -335.609 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.795 97.730 145.525 118.312 263.837Dönem Karı (Zararı)41 97.730 97.730 89.408 187.138Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)47.795 47.795 28.904 76.699Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -118.677 199.928 8.124.770 97.730 3.870.453 7.729.500 11.599.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-827.010 737.670Dönem Karı (Zararı)187.138 472.492Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 187.138 472.492Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler466.786 423.464Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 258.209 409.261Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler391.438 39.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 486.037 77.815Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -94.599 -38.174Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.037 577Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 -58.309 -28.948Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 45.272 29.525Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -169.824 -26.015İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.385.255 -17.574Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.103.995 383.288İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.103.995 383.288Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.980.803 786.100İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.627.343 -377.756İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)353.460 1.163.856Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.300.300 194.850Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -402.971 -174.073Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler534.714 -443.775İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 534.714 -443.775Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 95.030 -72.390Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -298.504 -653.257İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37.643 -133.418İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-336.147 -519.839Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -7.809 -10.623İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler117.777 -27.694Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 117.777 -27.694Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-731.331 878.382Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -95.679 -140.712YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-82.809 -18.097Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-82.809 -18.097Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -36.349 -4.006Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -46.460 -14.091FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-133.354 -210.005Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-133.354 -210.005Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-133.354 -210.005YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.043.173 509.568NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.043.173 509.568DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.518.306 3.519.997DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 475.133 4.029.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 475.133 1.518.306Ticari Alacaklar7 3.244.604 2.185.881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.244.604 2.185.881Diğer Alacaklar9 8.770 1.636.113İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.770 1.636.113İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar10 14.705.360 12.405.060Peşin Ödenmiş Giderler12 574.668 171.697İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler574.668 171.697Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 95.679 355.760Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM19.104.214 18.272.817TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.104.214 18.272.817DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 3.240 940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.240 940Maddi Duran Varlıklar14 5.399.673 5.489.663Taşıtlar5.283.677 5.329.268Mobilya ve Demirbaşlar115.996 160.395Özel Maliyetler0 0Kullanım Hakkı Varlıkları14 488.242 565.886Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 129.613 137.379Diğer Haklar129.613 137.379Ertelenmiş Vergi Varlığı40 599.582 465.454TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.620.350 6.659.322TOPLAM VARLIKLAR25.724.564 24.932.139KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar307.298 407.127İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar307.298 407.127Banka Kredileri47 307.298 407.127Ticari Borçlar1.593.171 1.116.766İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.593.171 1.116.766Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 459.057 364.027Diğer Borçlar9 200.255 252.421İlişkili Taraflara Diğer Borçlar71.866 34.223İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar128.389 218.198Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.082 23.891İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 16.082 23.891Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 265.182 511.521Kısa Vadeli Karşılıklar367.072 343.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 196.882 79.105Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 170.190 264.789ARA TOPLAM3.208.117 3.019.647TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.208.117 3.019.647UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar303.618 337.143İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar303.618 337.143Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 303.618 337.143Diğer Borçlar9 7.635.744 7.635.744İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.635.144 7.635.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar600 600Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.928.142 1.537.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.916.494 10.576.376TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.124.611 13.596.023ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.870.453 3.724.928Ödenmiş Sermaye30 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.325.712 3.325.712Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -13.759.010 -13.759.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-118.677 -166.472Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-118.677 -166.472Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -118.677 -166.472Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler199.928 199.928Yasal Yedekler30 199.928 199.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 8.124.770 7.789.161Net Dönem Karı veya Zararı41 97.730 335.609Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 7.729.500 7.611.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.599.953 11.336.116TOPLAM KAYNAKLAR25.724.564 24.932.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 10.487.052 18.845.587 5.623.197 14.009.459Satışların Maliyeti31 -9.438.482 -17.792.414 -5.156.966 -13.738.168TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.048.570 1.053.173 466.231 271.291Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.048.570 1.053.173 466.231 271.291Genel Yönetim Giderleri33 -1.011.310 -550.852 -520.168 -234.582Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 188.534 129.253 49.474 58.106Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -58.867 -97.527 -10.173 -17.891ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)166.927 534.047 -14.636 76.924Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 78.437 14.797 2.263 8.967FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)245.364 548.844 -12.373 85.891Finansman Gelirleri37 95.915 177.953 43.555 89.450Finansman Giderleri37 -58.783 -82.971 -28.543 -46.669SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)282.496 643.826 2.639 128.672Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-95.358 -171.334 -35.431 -41.778Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -265.182 -197.349 -162.407 -67.433Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 169.824 26.015 126.976 25.655SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)187.138 472.492 -32.792 86.894DÖNEM KARI (ZARARI)187.138 472.492 -32.792 86.894Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 89.408 168.507 5.448 26.113Ana Ortaklık Payları41 97.730 303.985 -38.240 60.781Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar76.699 -38.934 37.871 -37.522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 95.874 -48.668 47.339 -46.903Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.175 9.734 -9.468 9.381Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi40 -19.175 9.734 -9.468 9.381Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.699 -38.934 37.871 -37.522TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)263.837 433.558 5.079 49.372Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar118.312 153.898 19.399 12.034Ana Ortaklık Payları145.525 279.660 -14.320 37.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958777BIST