***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -166.472 199.928 7.789.161 335.609 3.724.928 7.611.188 11.336.116Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30 335.609 -335.609 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 10.763.906 47.795 2.708.349 13.497.791 9.001.550 22.499.341Dönem Karı (Zararı)30 2.708.349 2.708.349 1.810.660 4.519.009Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 10.763.906 47.795 10.789.442 7.190.890 17.980.332Sermaye Arttırımı4.838.118 5.332.812 5.332.812Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 8.163.830 -13.759.010 10.763.906 -118.677 199.928 8.124.770 2.708.349 22.555.531 16.612.738 39.168.269Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.494.694 8.163.830 -13.759.010 10.763.906 -140.936 199.928 8.124.770 2.708.349 22.555.531 16.612.738 39.168.269Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30 2.708.349 -2.708.349 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.792.267 2.792.267 1.667.086 4.459.353Dönem Karı (Zararı)30 2.792.267 2.792.267 1.667.086 4.459.353Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.494.694 8.163.830 -13.759.010 10.763.906 -140.936 199.928 10.833.119 2.792.267 25.347.798 18.279.824 43.627.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.796.735 -827.010Dönem Karı (Zararı)4.459.353 187.138Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 4.459.353 187.138Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-766.422 466.786Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 2.685.543 258.209Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler515.563 391.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 511.663 486.037Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 3.900 -94.599Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler112.723 -13.037Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -110.229Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 18.375Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 304.861 -58.309Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -100.284 45.272Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -1.550.590 -169.824Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -2.529.661 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.529.661İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.529.176 -1.385.255Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.341.633 -1.103.995İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.341.633 -1.103.995Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 184.772 1.980.803İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)403.546 1.627.343İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-218.774 353.460Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -3.348.650 -2.300.300Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.750.974 -402.971Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler989.691 534.714İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 989.691 534.714Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 299.775 95.030Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 981.803 -298.504İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-190.558 37.643İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.172.361 -336.147Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -3.000.315 -7.809İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler456.355 117.777Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)456.355 117.777Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.836.245 -731.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler27 -103.263Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 142.773 -95.679YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.706.911 -82.809Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.722.593 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.722.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.682 -82.809Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -15.682 -36.349Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.460Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.821.543 -133.354Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2.848.624 -133.354Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 2.848.624 -133.354Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -118.935Ödenen Faiz37 -18.375Alınan Faiz37 110.229YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)731.719 -1.043.173NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)731.719 -1.043.173DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.973.010 1.518.306DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 2.704.729 475.133Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 2.704.729 1.973.010Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7 5.301.958 2.265.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.301.958 2.265.186Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 221.024 403.546İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar403.546İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar221.024Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar10 23.277.810 19.929.160Peşin Ödenmiş Giderler12 2.129.137 378.163İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.129.137 378.163Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 638.280Diğer Dönen Varlıklar29 0 456.355İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 456.355ARA TOPLAM33.634.658 26.043.700TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.634.658 26.043.700DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 940 3.190İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar940 3.190Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar14 24.896.628 27.712.747Taşıtlar24.782.834 27.507.213Mobilya ve Demirbaşlar113.794 205.534Kullanım Hakkı Varlıkları14 529.533 410.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 46.972 93.646Diğer Haklar46.972 93.646Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı40 570.282 461.218Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR26.044.355 28.681.399TOPLAM VARLIKLAR59.679.013 54.725.099KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.046.617 384.084İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.046.617 384.084Banka Kredileri47 3.046.617 384.084İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları216.067 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 216.067 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar216.067Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar2.591.010 1.701.603İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.591.010 1.701.603Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.103.521 803.746Diğer Borçlar9 473.270 356.903İlişkili Taraflara Diğer Borçlar190.558İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar473.270 166.345Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.685 3.015.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 14.685 3.015.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 866.036 495.507Kısa Vadeli Karşılıklar478.652 385.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 298.662 209.829Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 179.990 176.090Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM8.789.858 7.142.762TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.789.858 7.142.762UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar241.944 271.920İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar241.944 271.920Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 241.944 271.920Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar9 0 600İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar600Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.033.131 1.713.564Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.033.131 1.713.564Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 4.986.458 6.427.984Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.261.533 8.414.068TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.051.391 15.556.830ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.347.798 22.555.531Ödenmiş Sermaye30 6.494.694 6.494.694Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 8.163.830 8.163.830Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -13.759.010 -13.759.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.622.970 10.622.970Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.622.970 10.622.970Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 10.763.906 10.763.906Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -140.936 -140.936Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler199.928 199.928Yasal Yedekler30 199.928 199.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 10.833.119 8.124.770Net Dönem Karı veya Zararı41 2.792.267 2.708.349Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 18.279.824 16.612.738TOPLAM ÖZKAYNAKLAR43.627.622 39.168.269TOPLAM KAYNAKLAR59.679.013 54.725.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 25.241.374 10.487.052 15.223.534 5.623.197Satışların Maliyeti31 -21.277.353 -9.438.482 -11.499.320 -5.156.966TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.964.021 1.048.570 3.724.214 466.231Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)3.964.021 1.048.570 3.724.214 466.231Genel Yönetim Giderleri33 -2.273.089 -1.011.310 -1.034.549 -520.168Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 347.012 188.534 3.315 49.474Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -579.310 -58.867 -131.508 -10.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.458.634 166.927 2.561.472 -14.636Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.529.661 78.437 2.263FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.988.295 245.364 2.561.472 -12.373Finansman Gelirleri37 110.229 95.915 59.403 43.555Finansman Giderleri37 -70.783 -58.783 -45.240 -28.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.027.741 282.496 2.575.635 2.639Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri431.612 -95.358 -637.909 -35.431Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.118.978 -265.182 -869.006 -162.407Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.550.590 169.824 231.097 126.976SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.459.353 187.138 1.937.726 -32.792DÖNEM KARI (ZARARI)4.459.353 187.138 1.937.726 -32.792Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 1.667.086 89.408 661.636 5.448Ana Ortaklık Payları41 2.792.267 97.730 1.276.090 -38.240Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 76.699 0 37.871Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 95.874 47.339Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -19.175 0 -9.468Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi40 -19.175 -9.468Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 76.699 0 37.871TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.459.353 263.837 1.937.726 5.079Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.667.086 118.312 661.636 19.399Ana Ortaklık Payları2.792.267 145.525 1.276.090 -14.320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057326BIST