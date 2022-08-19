***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 19:41
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -166.472 199.928 7.789.161 335.609 3.724.928 7.611.188 11.336.116
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 335.609 -335.609 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 10.763.906 47.795 2.708.349 13.497.791 9.001.550 22.499.341
Dönem Karı (Zararı)
30 2.708.349 2.708.349 1.810.660 4.519.009
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 10.763.906 47.795 10.789.442 7.190.890 17.980.332
Sermaye Arttırımı
4.838.118 5.332.812 5.332.812
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 8.163.830 -13.759.010 10.763.906 -118.677 199.928 8.124.770 2.708.349 22.555.531 16.612.738 39.168.269
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.494.694 8.163.830 -13.759.010 10.763.906 -140.936 199.928 8.124.770 2.708.349 22.555.531 16.612.738 39.168.269
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 2.708.349 -2.708.349 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.792.267 2.792.267 1.667.086 4.459.353
Dönem Karı (Zararı)
30 2.792.267 2.792.267 1.667.086 4.459.353
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.494.694 8.163.830 -13.759.010 10.763.906 -140.936 199.928 10.833.119 2.792.267 25.347.798 18.279.824 43.627.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.796.735 -827.010
Dönem Karı (Zararı)
4.459.353 187.138
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 4.459.353 187.138
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-766.422 466.786
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 2.685.543 258.209
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
515.563 391.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 511.663 486.037
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.900 -94.599
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
112.723 -13.037
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -110.229
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 18.375
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 304.861 -58.309
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -100.284 45.272
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.550.590 -169.824
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.529.661 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.529.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.529.176 -1.385.255
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.341.633 -1.103.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.341.633 -1.103.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 184.772 1.980.803
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
403.546 1.627.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-218.774 353.460
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.348.650 -2.300.300
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.750.974 -402.971
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
989.691 534.714
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 989.691 534.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 299.775 95.030
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 981.803 -298.504
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-190.558 37.643
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.172.361 -336.147
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -3.000.315 -7.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
456.355 117.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
456.355 117.777
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.836.245 -731.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
27 -103.263
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 142.773 -95.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.706.911 -82.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.722.593 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.722.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.682 -82.809
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -15.682 -36.349
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.460
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.821.543 -133.354
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.848.624 -133.354
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 2.848.624 -133.354
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -118.935
Ödenen Faiz
37 -18.375
Alınan Faiz
37 110.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
731.719 -1.043.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
731.719 -1.043.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.973.010 1.518.306
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 2.704.729 475.133
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 2.704.729 1.973.010
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 5.301.958 2.265.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.301.958 2.265.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 221.024 403.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
403.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
221.024
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 23.277.810 19.929.160
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.129.137 378.163
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.129.137 378.163
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 638.280
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 456.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 456.355
ARA TOPLAM
33.634.658 26.043.700
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.634.658 26.043.700
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 940 3.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
940 3.190
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
14 24.896.628 27.712.747
Taşıtlar
24.782.834 27.507.213
Mobilya ve Demirbaşlar
113.794 205.534
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 529.533 410.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 46.972 93.646
Diğer Haklar
46.972 93.646
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 570.282 461.218
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.044.355 28.681.399
TOPLAM VARLIKLAR
59.679.013 54.725.099
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.046.617 384.084
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.046.617 384.084
Banka Kredileri
47 3.046.617 384.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
216.067 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 216.067 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
216.067
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
2.591.010 1.701.603
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.591.010 1.701.603
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.103.521 803.746
Diğer Borçlar
9 473.270 356.903
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
190.558
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
473.270 166.345
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.685 3.015.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 14.685 3.015.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 866.036 495.507
Kısa Vadeli Karşılıklar
478.652 385.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 298.662 209.829
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 179.990 176.090
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
8.789.858 7.142.762
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.789.858 7.142.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
241.944 271.920
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
241.944 271.920
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 241.944 271.920
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
9 0 600
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.033.131 1.713.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.033.131 1.713.564
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 4.986.458 6.427.984
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.261.533 8.414.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.051.391 15.556.830
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.347.798 22.555.531
Ödenmiş Sermaye
30 6.494.694 6.494.694
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 8.163.830 8.163.830
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.622.970 10.622.970
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.622.970 10.622.970
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 10.763.906 10.763.906
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -140.936 -140.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.928 199.928
Yasal Yedekler
30 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 10.833.119 8.124.770
Net Dönem Karı veya Zararı
41 2.792.267 2.708.349
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 18.279.824 16.612.738
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.627.622 39.168.269
TOPLAM KAYNAKLAR
59.679.013 54.725.099
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 25.241.374 10.487.052 15.223.534 5.623.197
Satışların Maliyeti
31 -21.277.353 -9.438.482 -11.499.320 -5.156.966
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.964.021 1.048.570 3.724.214 466.231
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.964.021 1.048.570 3.724.214 466.231
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.273.089 -1.011.310 -1.034.549 -520.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 347.012 188.534 3.315 49.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -579.310 -58.867 -131.508 -10.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.458.634 166.927 2.561.472 -14.636
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.529.661 78.437 2.263
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.988.295 245.364 2.561.472 -12.373
Finansman Gelirleri
37 110.229 95.915 59.403 43.555
Finansman Giderleri
37 -70.783 -58.783 -45.240 -28.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.027.741 282.496 2.575.635 2.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
431.612 -95.358 -637.909 -35.431
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.118.978 -265.182 -869.006 -162.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.550.590 169.824 231.097 126.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.459.353 187.138 1.937.726 -32.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.459.353 187.138 1.937.726 -32.792
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 1.667.086 89.408 661.636 5.448
Ana Ortaklık Payları
41 2.792.267 97.730 1.276.090 -38.240
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 76.699 0 37.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 95.874 47.339
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -19.175 0 -9.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40 -19.175 -9.468
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 76.699 0 37.871
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.459.353 263.837 1.937.726 5.079
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.667.086 118.312 661.636 19.399
Ana Ortaklık Payları
2.792.267 145.525 1.276.090 -14.320
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057326
BIST