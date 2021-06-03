***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 14.04.2021Genel Kurul Tarihi 24.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2Gündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi2 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması3 - 2020 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.5 - 2020 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması6 - 2021 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması8 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26/01/2021 tarih ve 29833736-110.04.04-860 sayılı yazı ile ön izni alınan "Sermaye ve Paylar Madde-7" ye ait Ana Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülerek karara bağlanması9 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması,10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi11 - Dilek ve Temenniler, KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 COSMOS GENEL KURUL DAVET 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2021 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2021 tarih ve 64061244 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 14/04/2021 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20/04/2021 tarih ve 10313 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 19/04/2021 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.Toplantının TTK 414. maddesine göre yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda şirketin toplam 6.000.000.-TL sermayesine tekabül eden (6.000.000) paydan 2.722.352-TL sermayeye tekabül eden (910.000) payın asaleten (1.812.352) payın vekaleten payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ali ALTINIŞIK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.GÜNDEM1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Yönetim kurulu üyesi Ali Altınışık tarafından toplantı başkanlığına: Ali Altınışık, Oy Toplama Memurluğuna: Mustafa Kara, Tutanak Yazmanlığına: Çağrı Şenlen'in seçilmelerine ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesini sözlü olarak önerdi başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.2- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2020 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup Toplantı başkanı gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2020 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere açıldı söz alan olmadı. Ayrı ayrı oylamaya sunulduğu oy birliğiyle kabul edildi.3- 2020 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.4- Yönetim Kurulu Raporu 2020 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar ayrı ayrı ibra edildi. bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.5- Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.6- 2021 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.Gerekli açıklama yapılarak ortaklara bilgi verildi.7- 2021 yılı bağımsız denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu bu karar oy birliğiyle kabul edildi.8- T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı 26/01/2021 Tarih ve E-29833736-110.04.04-860 Sayı ile ön izni alınan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 05/02/2021 Tarih ve E-50035491-431.02-00061219774 Sayı ile onaylanan ve tutanak ekinde yer alan "Sermaye ve Paylar Madde 7" ait ana sözleşme tadil tasarısı görüşüldü. Aynen oy birliğiyle kabul edildi.9- Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "ücretlendirme politikası" hakkında Genel Kurulu bilgi verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu ve Yönetim kurulu üyelerine aylık 1.500 TL ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.'nun 395 ve 396 maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi ortakların onayına sunuldu, bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.11- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.Genel Kurulda gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya saat :14:14'de son verilmiştir.İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak toplantı mahallinde okunarak kabul edildi 24.05.2021 Beşiktaş/İstanbulHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.06.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 COSMOS HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 COSMOS 24.05.2021 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İMZALI.pdf - TutanakEk AçıklamalarCosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/06/2021 tarihinli Ticaret sicil gazetesinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939830BIST