***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 13.04.2023Genel Kurul Tarihi 09.05.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Trump Tower Rezidans Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:4 Şişli /İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamalarının onaylanması.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2023 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ve güncellenen "Ücretlendirme Politikası"' hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi.11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde güncellenen "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.13 - 2022 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde güncellenen "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince güncellenen Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması.17 - Şirketin 2022 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2023 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.18 - Şirketimizin güncellenmiş "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin görüşülmesi ve onaya sunulması.19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.20 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.21 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.22 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 19.05.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Cosmos 2022_Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Cosmos 2022_hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 09.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152583BIST