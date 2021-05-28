***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2021 16:47
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2021
Açıklamalar
Yazımız ekinde sunulan 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş olan Gelir Tablomuz, 28.05.2021 tarihinde Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938698
BIST
17:261.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:268,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0844
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:2610,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0688
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:26523,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,51
|Açılış
|: 523,76
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:26
|AVHOL
|7,15
|5.831.511
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|25.932.825
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|48.057.575
|% 9,72
|
|SRVGY
|89,45
|30.787.375
|% 8,29
|
|GEDZA
|41,22
|64.059.837
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.430.701
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.079.229
|% -9,93
|
|USAK
|2,35
|75.619.670
|% -8,56
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,93
|1.353.347.832
|% -0,38
|
|THYAO
|12,92
|977.532.501
|% -1,00
|
|EREGL
|19,13
|777.675.769
|% 1,43
|
|BIMAS
|63,40
|584.659.826
|% 4,88
|
|YKBNK
|2,15
|560.634.585
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|560.634.585
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|346.887.984
|% 0,00
|
|GARAN
|7,93
|1.353.347.832
|% -0,38
|
|TSKB
|1,32
|108.782.506
|% 0,00
|
|THYAO
|12,92
|977.532.501
|% -1,00
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-0,12
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,05
|
|B. Petrol
|69,18
|69,18
|-0,02
|