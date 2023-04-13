***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İç Yönerge
13.04.2023 15:31
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İç Yönerge )
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Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından
Şirketimizin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin güncellenmesine, güncellenen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 2022 yılı Genel Kurulunda ortakların onayına sunulmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine ve Şirketimizin internet sitesinde (www.cosmosholding.com) yayımlanmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137563
BIST
16:065.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 20,05
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:0619,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0253
|Açılış
|: 19,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:0621,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1717
|Açılış
|: 21,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:061.270,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,27
|Açılış
|: 1.270,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:04
|POLTK
|2.208,60
|26.584.868
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.033.876
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,62
|84.574.319
|% -39,87
|
|MEGAP
|3,62
|84.574.319
|% -39,87
|
|GEREL
|16,65
|61.444.378
|% -10,00
|
|ONCSM
|102,20
|73.418.784
|% -5,37
|
|KZBGY
|20,56
|235.052.400
|% -5,34
|
|THYAO
|136,90
|3.306.936.863
|% 2,62
|
|KOZAL
|23,04
|2.646.586.157
|% 3,32
|
|EREGL
|36,50
|2.371.780.747
|% 0,66
|
|ISCTR
|12,36
|1.892.803.879
|% 0,65
|
|SISE
|44,90
|1.471.394.523
|% 1,13
|
|ISCTR
|12,36
|1.892.803.879
|% 0,65
|
|EKGYO
|6,99
|834.432.013
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,04
|2.646.586.157
|% 3,32
|
|ZOREN
|5,05
|393.066.213
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,41
|785.932.300
|% 0,00
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3263
|19,3302
|% 0,13
|
|Euro
|21,3692
|21,3914
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1490
|24,2701
|% 0,45
|
|Frank
|21,6981
|21,8288
|% 1,10
|
|Riyal
|5,1358
|5,1616
|% 0,04
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|28,26
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,69
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.703
|8.772
|97,00
|
|Yarım
|4.251
|4.292
|47,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.146
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|16,00
|16,01
|0,16
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-0,47
|