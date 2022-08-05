***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.08.2022 11:08
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04.08.2022 tarih ve
E-18454353-100.06-10439 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052236
BIST
11:152.717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,88
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:1517,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0550
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:1518,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:151.032,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.032,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:15
|OBASE
|13,97
|3.960.062
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|32.602.831
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|64.636.570
|% 9,95
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|CMENT
|43,96
|55.609
|% 7,32
|
|ASUZU
|297,00
|66.424.698
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.785.232
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,46
|173.256.779
|% -9,69
|
|AKSUE
|32,48
|6.284.723
|% -5,96
|
|DARDL
|4,08
|152.033.514
|% -4,90
|
|THYAO
|55,65
|1.373.890.348
|% 0,63
|
|SISE
|23,56
|718.408.906
|% -0,84
|
|SASA
|49,48
|555.845.236
|% -1,14
|
|KRDMD
|10,96
|552.236.012
|% -2,92
|
|ODAS
|4,27
|547.874.330
|% 3,64
|
|SKBNK
|2,14
|300.598.003
|% 6,47
|
|ODAS
|4,27
|547.874.330
|% 3,64
|
|TSKB
|3,14
|374.241.033
|% 0,96
|
|YKBNK
|5,07
|429.718.364
|% 0,20
|
|EKGYO
|3,22
|198.136.476
|% -0,31
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9606
|17,9645
|% 0,31
|
|Euro
|18,3721
|18,3896
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,7638
|21,8730
|% 0,21
|
|Frank
|18,7085
|18,8212
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7670
|4,7909
|% 0,30
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-3,68
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,64
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.917
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.370
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,04
|
|B. Petrol
|94,99
|94,99
|0,87
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:30KRPLS
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 073, 802 adet işlem
-
11:29YAYLA
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 895, 886 adet işlem
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, GUBRF, EREGL
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, ISCTR, GARAN
-
11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 35 kaybederek (% -0.31 ) 2, 399