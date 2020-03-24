***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2020 14:07
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs'ün (Covid - 19) Avrupa'da yayılmaya başlamasından itibaren Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri doğrultusunda, çalışma ortamlarımızda sağlık ve güvenlik tedbirlerini en yüksek seviyeye taşıyarak çalışanlarımız bu konuda düzenli olarak bilgilendirlendirilmektedir.
Mevcut durum itibarıyla uzaktan çalışma modeliyle iş sürekliliği planı doğrultusunda iş süreçleri yürütülmektedir.Zorunlu görevler nedeniyle şirkette bulunması gereken kişiler sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri altında, dönüşümlü olarak faliyetlerine devam edeceklerdir.
Konuyla ilgili önemli gelişmeler vuku'unda yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831699
BIST
18:0589.286
En Yüksek
|Değişim
|: 5,98%
|| 5.040,05
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
89.638
En Düşük
87.050
18:056,4784
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0822
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4434
18:056,9855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0545
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
6,9585
18:05335,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 7,34
|Açılış
|: 334,44
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
|
|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
|
|MMCAS
|0,90
|11.521
|% 0,00
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5759
|7,6139
|% 0,32
|
|Frank
|6,5699
|6,6095
|% -1,00
|
|Riyal
|1,7183
|1,7269
|% -1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.610
|52,55
|
|Altın Gr.
|333
|334
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,95
|13,99
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|2,89
|2,89
|0,10
|
|B. Petrol
|27,66
|27,66
|0,63
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6172, 08 artarak (% 6.09 ) 107, 582
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Yüzde 9.24 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 146, 234 adet işlem
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17:57YAYLA
Yüzde 9.35 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 547, 785 adet işlem
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17:56TKNSA
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 001, 722 adet işlem