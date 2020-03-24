***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs'ün (Covid - 19) Avrupa'da yayılmaya başlamasından itibaren Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri doğrultusunda, çalışma ortamlarımızda sağlık ve güvenlik tedbirlerini en yüksek seviyeye taşıyarak çalışanlarımız bu konuda düzenli olarak bilgilendirlendirilmektedir.Mevcut durum itibarıyla uzaktan çalışma modeliyle iş sürekliliği planı doğrultusunda iş süreçleri yürütülmektedir.Zorunlu görevler nedeniyle şirkette bulunması gereken kişiler sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri altında, dönüşümlü olarak faliyetlerine devam edeceklerdir.Konuyla ilgili önemli gelişmeler vuku'unda yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831699BIST