***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. Aş Almanya da yerleşik Sloane Consulting GmbH şirketi ile stratejik işbirliği ortaklık ve yüzde 50/50 eşit oranda yeni şirket kuruluşu ile sektörel yatırım fırsatlarını yurtiçi ve yurtdışında değerlendirmek üzere üzere bugün (28.01.2021) görüşmelere başlayacaktır.Gelişmeler KAP açıklamaları ile kamuoyu ile paylaşılacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905108BIST