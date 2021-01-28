***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 09:52
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. Aş Almanya da yerleşik Sloane Consulting GmbH şirketi ile stratejik işbirliği ortaklık ve yüzde 50/50 eşit oranda yeni şirket kuruluşu ile sektörel yatırım fırsatlarını yurtiçi ve yurtdışında değerlendirmek üzere üzere bugün (28.01.2021) görüşmelere başlayacaktır.Gelişmeler KAP açıklamaları ile kamuoyu ile paylaşılacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905108
BIST
12:381.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,23
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:387,3676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0463
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3616
12:388,9283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0498
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:38436,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,14
|Açılış
|: 436,79
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:38
|PKENT
|1.386,00
|2.191.843
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|SEKUR
|35,38
|52.795.903
|% 8,79
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|SONME
|60,90
|512.230
|% -9,98
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,33
|984.679.034
|% -0,85
|
|GARAN
|9,05
|730.216.851
|% -0,66
|
|ODAS
|3,76
|649.945.598
|% -4,08
|
|KARSN
|4,78
|625.354.448
|% 5,29
|
|KRDMD
|6,54
|603.432.436
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,33
|984.679.034
|% -0,85
|
|TSKB
|1,76
|356.871.761
|% -1,68
|
|ODAS
|3,76
|649.945.598
|% -4,08
|
|DOHOL
|3,75
|532.729.116
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,36
|189.196.238
|% -1,45
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3640
|7,3676
|% -0,62
|
|Euro
|8,9245
|8,9283
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,0246
|10,0749
|% -0,86
|
|Frank
|8,2547
|8,3044
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% -0,51
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-10,83
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-5,23
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,62
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|