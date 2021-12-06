***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin Sıtkı Murat AŞIK'a ait 200 adet A grubu imtiyazlı, 1.005.000 adet B Grubu paylarının Sn. Ali ALTINIŞIK'a 9.500.000 TL bedel ile devir edilmesi konusunda, taraflar arasında bugün yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemleri 06.12.2021 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981277BIST