***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2021 18:10
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin Sıtkı Murat AŞIK'a ait 200 adet A grubu imtiyazlı, 1.005.000 adet B Grubu paylarının Sn. Ali ALTINIŞIK'a 9.500.000 TL bedel ile devir edilmesi konusunda, taraflar arasında bugün yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemleri 06.12.2021 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.
Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981277
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,65
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5024
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -0,2952
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,4378
18:0515,2668
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,3130
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,1339
18:05774,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -14,35
|Açılış
|: 774,92
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4928
|13,5319
|% -1,93
|
|Euro
|15,1913
|15,2647
|% -2,02
|
|Sterlin
|17,8268
|17,9162
|% -2,24
|
|Frank
|14,5487
|14,6364
|% -2,02
|
|Riyal
|3,5899
|3,6079
|% -2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|6,64
|
|Altın Gr.
|772
|773
|-16,74
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,55
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|2,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEDEF
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 106, 025 adet işlem
-
17:57ESCOM
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 994, 232 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 59 artarak (% 2.91 ) 1, 754
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, AKCNS, HEDEF, INTEM, PCILT, ISBIR, PKENT, QNBFL, BASCM, PEKGY
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR