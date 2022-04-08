***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Cosmos Yatırım Holding A.Ş. ortaklarından Mehmet AKÇAY'a ait 635.102 Adet B Grubu, 200 Adet A Grubu imtiyazlı paylarının Ergün CANLI'ya 7,80 TL fiyattan devir edilmesi konusunda, taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemleri 08.04.2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018677BIST