***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 14:06
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04.08.2022 tarih ve
E-18454353-100.06-10439 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051799
BIST
14:032.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 42,10
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.730
En Düşük
2.701
14:0317,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0458
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
14:0318,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0955
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
14:031.029,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,83
|Açılış
|: 1.029,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.030,12
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler14:01
|KRPLS
|8,26
|58.385.692
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|46.178.891
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|228.601.818
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|994.512
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|74.056.190
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|TURGG
|224,50
|21.352.906
|% -7,31
|
|KZBGY
|48,14
|96.249.452
|% -6,98
|
|THYAO
|55,55
|2.533.003.904
|% 1,00
|
|HEKTS
|37,76
|2.117.917.581
|% 6,31
|
|SISE
|23,68
|1.276.655.581
|% 1,72
|
|KARSN
|7,47
|1.172.870.007
|% 5,66
|
|SASA
|50,60
|850.625.134
|% 1,52
|
|TSKB
|2,94
|677.752.132
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,25
|537.127.238
|% 2,85
|
|KARSN
|7,47
|1.172.870.007
|% 5,66
|
|YKBNK
|5,08
|764.225.983
|% 3,25
|
|SKBNK
|2,01
|283.971.341
|% 9,84
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9717
|% 0,25
|
|Euro
|18,3000
|18,3247
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,8318
|21,9413
|% 0,57
|
|Frank
|18,6501
|18,7624
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7671
|4,7910
|% 0,31
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|16,93
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,36
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.967
|75,00
|
|Tam
|6.908
|6.959
|56,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|27,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,15
|
|B. Petrol
|97,13
|97,13
|0,35
|