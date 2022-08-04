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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2022 14:06
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04.08.2022 tarih ve
E-18454353-100.06-10439 sayılı yazısına istinaden,
    
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051799


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CEMTS 35,34 228.601.818 % 9,96  
OBASE 12,70 994.512 % 9,96  
EMNIS 37,52 574.099 % 9,96  
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Sterlin 21,8318 21,9413 % 0,57  
Frank 18,6501 18,7624 % 0,34  
Riyal 4,7671 4,7910 % 0,31  
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Altın Ons 1.782 1.782 16,93  
Altın Gr. 1.030 1.030 12,36  
Cumhuriyet 6.864 6.967 75,00  
Tam 6.908 6.959 56,00  
Yarım 3.366 3.402 27,00  
Çeyrek 1.688 1.701 14,00  
Gümüş.Ons 20,28 20,31 0,23  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 0,15  
B. Petrol 97,13 97,13 0,35  
Seans Raporu 14:01
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