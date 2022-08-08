***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz , Yönetim Kurulu Başkanı Üyeliğinden istifa eden Ali ALTINIŞIK yerine , Ömer ÜNSALAN'ın Yönetim kurulu başkanı olarak atanmasına ,Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcı üyeliğinden istifa eden Murat VAY'ın yerine , Özgür KAYA'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363. Maddesi uyarınca atanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052875BIST