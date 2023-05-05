***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun bugün (05.05.2023) yapılan toplantısındaBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Nükhet Taşdelen'in yerine Sayın Ahmet Korkmaz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, T.T.K.'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına, karar verilmiştir.Özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147679BIST