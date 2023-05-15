***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.05.2023 tarihinde yapılan toplantısında09.05.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (Üç) yıllığına seçilen yeni Yönetim Kurulumuz aralarında görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmışlardırYönetim Kurulu Başkanı: Ömer ÜnsalanYönetim Kurulu Başkan Vekili: Özgür KayaYönetim Kurulu Üyesi: Burak YerkelYönetim Kurulu Üyesi: Mustafa ÇakırBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:Cafer MemduhoğluBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:Ahmet KorkmazKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151256BIST