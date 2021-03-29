***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin YK Kararı ve SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 6.645.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBUYO00014 600B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 5.999.400 645.000 10,75107 B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 6.000.000 645.000,000 10,75000Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Hakan ERTAÇ ,Sıtkı Murat AŞIK, Mehmet AKÇAYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 26.03.2021 tarihli gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında1- Şirketimizin 30.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 645.000 TL (%10,75000 oranında bedelli) artırılarak 6.645.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılacak sermayeyi temsil eden beheri 1,0 TL nominal değerli 645.000 TL nominal değerli payın diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 215.000 TL nominal değerli kısmı Şirket ortağı Hakan ERTAÇ'a, 215.000 TL nominal değerli kısmı Şirket ortağı Sıtkı Murat AŞIK'a ve 215.000 TL nominal değerli kısmı Şirket ortağı Mehmet AKÇAY'a tahsisli olarak ihraç edilmesine,2- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam 645.000 TL nominal payın, B grubu imtiyazsız ve Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına,3- Tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında 645.000 TL nominal değerli B grubu payın Hakan ERTAÇ, Sıtkı Murat AŞIK ve Mehmet AKÇAY'a satılmasına ve satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yapılmasına,4- Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı yapılacak payların satış fiyatının Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1 maddesine göre hesaplanacak fiyattan gerçekleştirilmesine,5- Payların kesin satış fiyatına göre belirlenecek sermaye ödemesinin ortakların Şirketimizden olan ve muaccel hale gelmiş nakdi alacaklarından karşılanmasına, nakdi alacaklarının sermaye ödemesi için yeterli olmaması durumunda, aradaki farkın nakden ortaklardan tahsil edilmesine,6- Aracılık işlemleri için Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,7- Bu konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK Tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Tahsisli sermaye artırımına ilişkin 26.03.2021 tarihli olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921432BIST