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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.12.2021 19:15
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin sermaye artırımı sonrası tadil edilen esas sözleşmesi 27.12.2021 tarihinde T.Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 6.494.694

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBUYO00014 600
B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 5.999.400 494.694 8,24572 B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 6.000.000 494.694,000 8,24490

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi SITKI MURAT AŞIK, HAKAN ERTAÇ, MEHMET AKÇAY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 18.06.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.10.2021
Sermaye Tescil Tarihi 27.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden ve tahsisli olarak karşılanmak suretiyle, 494.694 TL artırılarak 6.494.694 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşmemizin 7.maddesinin tadili 27.12.2021 tarih ve 10481 sayılı T.T.Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye tadil metni 2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986478


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