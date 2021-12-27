***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin sermaye artırımı sonrası tadil edilen esas sözleşmesi 27.12.2021 tarihinde T.Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 6.494.694Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBUYO00014 600B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 5.999.400 494.694 8,24572 B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 6.000.000 494.694,000 8,24490Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi SITKI MURAT AŞIK, HAKAN ERTAÇ, MEHMET AKÇAYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 18.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.10.2021Sermaye Tescil Tarihi 27.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden ve tahsisli olarak karşılanmak suretiyle, 494.694 TL artırılarak 6.494.694 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşmemizin 7.maddesinin tadili 27.12.2021 tarih ve 10481 sayılı T.T.Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye tadil metni 2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986478BIST