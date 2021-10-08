***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/06/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18/06/2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararı ile aldığı tahsilli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi çerçevesinde Komitemiz tarafından hazırlanan 18.06.2021 tarihli raporumuz aşağıdaki şekilde revize edilmiştirŞirketimiz tarafından kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 6.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 7.635.144,84 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılması, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden yapılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Şirket ortağı Hakan ERTAÇ, Şirket ortağı Sıtkı Murat AŞIK ve Şirket ortağı Mehmet AKÇAY'a tahsisli satış yöntemi ile satılması planlanmaktadır.Şirketimiz tarafından 15 Mayıs 2014 tarihinde bağlı ortaklığımız Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin ("Enerji Ofisi") %60'ına tekabül eden, 1.500.000 TL nominal değerli pay toplam 9.816.000 TL tutar karşılığında, o tarihte ortakları konumunda bulunan Hakan Ertaç, Mehmet Akçay ve Metin Aşık adlı kişilerden iktisap edilmiş, alım bedelinin 2.849.300 TL'lık kısmı nakden ödenmiş, geriye kalan 6.966.700 TL'lik borç ise bilançolarda ortaklara borçlar hesabında takip edilmiştir. 15 Nisan 2015 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.'den 6.960.000 TL tutarında BCH kredisi alınmış ve ortaklara hisse alımından kalan borç bu kredi ile ödenmiştir. 15 Nisan 2016 tarihinde ise 7.115.744 TL'sı ana para 519.400 TL'sı faiz olmak üzere toplam 7.635.144,84 TL tutarındaki kredi borcu o tarihte ortakları konumunda bulunan Hakan Ertaç, Mehmet Akçay ve Metin Aşık tarafından Şirketimize ödenmiş, Şirketimiz tarafından da ilgili kredi ödeme yapılarak kapatılmıştır.İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, sermayeye ilave edilecek olan ve yukarıda açıklanan Enerji Ofisi alımından kaynaklanan ortak alacaklarının (ortaklara borçlar) tespitine ilişkin 09.06.2021 tarih ve 2021/05 sayılı SMM raporunda tespit ve teyid edildiği üzere, ortakların Şirketimizden olan ve muaccel hale gelmiş toplam tutarı 7.635.144,84 TL olan nakdi alacaklarından mahsup edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968820BIST