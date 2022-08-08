***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.08.2022 14:27
lge No
ŞÜKRÜ ERSOY Finansman Müdür 08.08.2022 212 352 74 25 info@cosmosholding.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ONUR BURUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil MUHASEBECİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil
ÖZCAN CAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil YÖNETİCİ Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SOR.KOM.BAŞKANI/KURUMSAL YÖN.KOM.BAŞKANI
NÜKHET TAŞDELEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.10.2020 İcrada Görevli Değil Avukat Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Hayır DENETİNDEN SOR.KOM.ÜYESİ/RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOM.ÜYESİ
BURAK YERKEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.06.2022 İcrada Görevli Değil YOK AVUKAT Evet B GRUBU Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ÖMER ÜNSALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 08.08.2022 İcrada Görevli - Yönetici Evet 32.04 A Grubu İmtiyazlı/B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 08.08.2022 İcrada Görevli - Avukat Evet 8.01 B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ÜNSALAN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici - Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052881
BIST
15:002.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 30,51
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
15:0017,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0539
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
15:0018,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0857
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
15:001.029,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.029,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:58
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.644.738
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.119.741
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|138.836.840
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|190.287.392
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.823.389
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|199.615.831
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,02
|21.001.847
|% -9,78
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|HUNER
|3,31
|199.731.462
|% -9,32
|
|THYAO
|58,10
|3.207.998.209
|% -0,17
|
|EKGYO
|3,57
|1.688.228.267
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|1.331.344.744
|% 2,76
|
|AKBNK
|9,23
|1.200.851.350
|% -1,49
|
|SISE
|23,86
|1.153.711.159
|% 1,97
|
|EKGYO
|3,57
|1.688.228.267
|% 2,00
|
|TSKB
|3,12
|858.033.656
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,29
|578.224.163
|% 3,62
|
|YKBNK
|5,17
|1.090.127.845
|% -1,34
|
|ALBRK
|1,53
|217.767.121
|% -3,77
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9532
|17,9647
|% 0,29
|
|Euro
|18,3155
|18,3308
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,6903
|21,7991
|% 0,62
|
|Frank
|18,6915
|18,8041
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,23
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|8,39
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,19
|
|Cumhuriyet
|6.870
|6.974
|24,00
|
|Tam
|6.907
|6.955
|-35,00
|
|Yarım
|3.365
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,29
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-1,00
|