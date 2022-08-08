***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









lge NoŞÜKRÜ ERSOY Finansman Müdür 08.08.2022 212 352 74 25 info@cosmosholding.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviONUR BURUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil MUHASEBECİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DeğilÖZCAN CAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil YÖNETİCİ Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SOR.KOM.BAŞKANI/KURUMSAL YÖN.KOM.BAŞKANINÜKHET TAŞDELEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.10.2020 İcrada Görevli Değil Avukat Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Hayır DENETİNDEN SOR.KOM.ÜYESİ/RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOM.ÜYESİBURAK YERKEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.06.2022 İcrada Görevli Değil YOK AVUKAT Evet B GRUBU Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırÖMER ÜNSALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 08.08.2022 İcrada Görevli - Yönetici Evet 32.04 A Grubu İmtiyazlı/B Grubu Hamiline Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 08.08.2022 İcrada Görevli - Avukat Evet 8.01 B Grubu Hamiline Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER ÜNSALAN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici - Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052881BIST