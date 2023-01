***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiCosmos Mühendislik A.Ş. Her türlü mekanik, elektrik ve inşaat projeleri çizmek veya çizdirmek, bu konu ile ilgili açılmış olan ihalelere iştirak etmek. Her türlü inşaat taahhüt işleri konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak 10000000 6000000 TRY 60 Bağlı OrtaklıkHarvey Burger Gıda A.Ş. Hamburger ve hamburger yan ürünleri ile malzemelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapıldığı dükkanlar açmak, açtırmak, devir almak, devretmek, işletmek, işlettirmek ve franchising vermek 10000000 3300000 TRY 33 İştirakMekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş. Şirket, hastane odası, ameliyathane, laboratuvar, temiz oda, iklimlendirme sistemleri kurulumu yapmakta, metro, stadyum, hastane gibi yerlerde izleme ve kontrol odaları kurmakta, kurulan sistemlerin bakım ve onarımını yapmaktadır. 5000000 2550000 TRY 51 Bağlı OrtaklıkPanel Smart Elektromekanik ve Otomasyon Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş. Her türlü elektrikli ve elektronik otomasyonlu panoların, dağıtım panolarının, orta gerilim ve zayıf akım panolarının imalatını, alım-satımını, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak. 10000000 8500000 TRY 85 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093992BIST