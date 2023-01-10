***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYerli MüşteriVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih10/01/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya ve karlılığa olumlu katkıAçıklamalarŞirketimizin mühendislik alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Cosmos Mühendislik A.Ş., yurtiçi yeni müşterisi ile 10.01.2023 tarihinde (bugün) hava kanalı imalatına yönelik yeni bir iş akdi imzalamıştır.Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 22.071.949 TL'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099521BIST