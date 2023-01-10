***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.01.2023 17:27
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yerli Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/01/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve karlılığa olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimizin mühendislik alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Cosmos Mühendislik A.Ş., yurtiçi yeni müşterisi ile 10.01.2023 tarihinde (bugün) hava kanalı imalatına yönelik yeni bir iş akdi imzalamıştır.
Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 22.071.949 TL'dir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099521
BIST
17:444.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,78%
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|Açılış
|: 5.169
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En Düşük
4.975
17:4418,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 18,9180
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|Önceki Kapanış
|: 18,9150
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18,7888
En Düşük
18,6015
17:4420,1739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 20,3000
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|Önceki Kapanış
|: 20,2700
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En Düşük
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17:441.132,49
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|Önceki Kapanış
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1.134,91
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:42
|ULUFA
|7,15
|32.994.655
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.367.458
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.831.730
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.479.268
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|465.759.133
|% 9,98
|
|KONYA
|3.381,60
|157.536.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.948.198
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.147.871
|% -10,00
|
|BFREN
|4.632,30
|206.183.809
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|THYAO
|131,90
|6.782.540.412
|% -4,70
|
|EREGL
|38,24
|6.617.171.379
|% -3,97
|
|ASELS
|57,80
|6.523.080.682
|% -2,20
|
|KRDMD
|18,27
|4.949.495.835
|% -2,77
|
|KOZAL
|563,50
|4.234.633.388
|% -5,01
|
|EKGYO
|8,59
|3.931.053.386
|% -1,60
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,27
|4.949.495.835
|% -2,77
|
|SKBNK
|2,79
|523.908.542
|% -1,76
|
|AKBNK
|17,13
|3.118.837.979
|% -3,82
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7640
|18,7664
|% -0,02
|
|Euro
|20,1621
|20,1733
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7433
|22,8573
|% -0,20
|
|Frank
|20,2701
|20,3922
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,08
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|7,57
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,83
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.654
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.718
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,47
|