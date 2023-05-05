***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun bugün (05.05.2023) yapılan toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının güncellenmesine,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerin aşağıdaki üyelerden oluşmasına1-Denetimden Sorumlu Komite' nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ahmet Korkmaz (Başkan) ve Sn. Cafer Memduhoğlu (Üye)2-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cafer Memduhoğlu (Başkan) , Sn. Ahmet Korkmaz (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Özge Cantürk (Üye)3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cafer Memduhoğlu (Başkan) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Korkmaz (Üye)Katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, söz konusu komitelerin "Görev ve Çalışma Esasları" ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147680BIST