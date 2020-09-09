***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2020 09:22
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874080
BIST
11:551.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:557,4955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,5070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4957
En Düşük
7,4760
11:558,8197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:55465,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,60
|Açılış
|: 465,43
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:55
|FMIZP
|88,00
|20.846.120
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.738.908
|% 9,99
|
|KARTN
|656,50
|70.152.050
|% 9,98
|
|KONYA
|442,00
|26.721.281
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.473.953
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|9.218.961
|% -9,90
|
|AFYON
|4,21
|352.592.017
|% 4,73
|
|FENER
|48,98
|310.989.578
|% 9,38
|
|TSPOR
|6,95
|306.343.912
|% 6,76
|
|GSRAY
|4,69
|260.719.180
|% 7,82
|
|THYAO
|10,78
|249.403.881
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|200.038.208
|% -1,66
|
|ODAS
|2,56
|234.113.888
|% 2,40
|
|AFYON
|4,21
|352.592.017
|% 4,73
|
|GSRAY
|4,69
|260.719.180
|% 7,82
|
|VKGYO
|3,48
|184.779.050
|% 3,88
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4932
|7,4955
|% 0,18
|
|Euro
|8,8158
|8,8197
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6717
|9,7203
|% -0,15
|
|Frank
|8,1313
|8,1803
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,12
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,23
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|0,52
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:09AFYON
Yüzde 4.73 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 622, 118 adet işlem
-
12:08BRYAT
Yüzde 7.30 oranında artışla 91.85 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 239 adet işlem
-
12:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 01 artarak (% 0.08 ) 1, 223
-
12:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, AFYON, FENER
-
12:07XU100
Endeks 1, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 3, 998.00 milyon TL de