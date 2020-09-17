***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.09.2020 11:28
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 17.09.2020
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sıtkı Murat Aşık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875411
BIST
11:401.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,46
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:407,5465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5465
En Düşük
7,4825
11:408,9138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0463
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9138
En Düşük
8,8040
11:40471,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,52
|Açılış
|: 471,61
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:38
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|9.609.603
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,12
|318.710.073
|% -1,58
|
|AVOD
|4,40
|272.671.689
|% 8,91
|
|PETKM
|4,34
|209.714.187
|% -0,23
|
|RTALB
|52,35
|200.139.061
|% 2,25
|
|GARAN
|6,70
|165.500.318
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,12
|318.710.073
|% -1,58
|
|IHLAS
|1,07
|103.304.019
|% -1,83
|
|AVOD
|4,40
|272.671.689
|% 8,91
|
|TSKB
|1,09
|57.211.536
|% 0,00
|
|KARSN
|3,02
|157.827.457
|% 2,72
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5413
|7,5442
|% 0,53
|
|Euro
|8,9084
|8,9151
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,7325
|9,7813
|% 0,27
|
|Frank
|8,2432
|8,2929
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0039
|2,0139
|% 0,42
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-13,87
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.114
|3.192
|-5,25
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,55
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,10
|
Seans Raporu
11:38
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-
11:53DITAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 31.68 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 975 adet işlem
-
11:51NUGYO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 714, 605 adet işlem
-
11:50BJKAS
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 161, 334 adet işlem
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11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, KSTUR, SNKRN, BEYAZ, UZERB, BALAT, UFUK, YBTAS, SUMAS
-
11:49
ISKUR, CMBTN, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında