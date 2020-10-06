***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2020 09:14
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sıtkı Murat Aşık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878415
BIST
10:321.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
10:327,7596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7677
En Düşük
7,7419
10:329,1447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1686
En Düşük
9,1224
10:32475,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,84
|Açılış
|: 475,91
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler10:32
|YAPRK
|85,80
|1.428.570
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|43.550.150
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|286.622
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,62
|961.662
|% -8,64
|
|GARAN
|7,27
|407.628.262
|% 1,25
|
|SISE
|6,99
|353.066.232
|% -0,43
|
|ODAS
|3,04
|116.968.176
|% 0,66
|
|TURSG
|6,16
|108.153.653
|% 1,32
|
|ASELS
|18,76
|105.803.892
|% 0,32
|
|GARAN
|7,27
|407.628.262
|% 1,25
|
|SISE
|6,99
|353.066.232
|% -0,43
|
|ODAS
|3,04
|116.968.176
|% 0,66
|
|BSOKE
|2,17
|78.314.797
|% 2,84
|
|KRDMD
|3,50
|105.199.305
|% 0,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7559
|7,7596
|% -0,06
|
|Euro
|9,1362
|9,1447
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,0329
|10,0832
|% -0,17
|
|Frank
|8,4344
|8,4852
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0597
|2,0700
|% -0,20
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,27
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,37
|41,37
|0,08
|