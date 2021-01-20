***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.01.2021 09:11
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903381
BIST
10:321.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,92
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.558
10:327,4503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:329,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:32443,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,81
|Açılış
|: 443,51
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:32
|INTEM
|66,55
|9.026.367
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|COSMO
|15,12
|731.112
|% 9,96
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|YESIL
|203,00
|16.476.854
|% -8,89
|
|SILVR
|7,74
|26.878.911
|% -8,73
|
|UMPAS
|2,41
|151.206
|% -7,31
|
|YYAPI
|2,63
|68.898.495
|% -6,41
|
|DOHOL
|3,93
|364.961.752
|% 2,34
|
|KARSN
|4,37
|309.136.586
|% 6,07
|
|SISE
|8,00
|279.929.298
|% 0,76
|
|KRDMD
|7,16
|270.224.033
|% 0,85
|
|MGROS
|48,46
|233.755.561
|% 3,77
|
|DOHOL
|3,93
|364.961.752
|% 2,34
|
|KARSN
|4,37
|309.136.586
|% 6,07
|
|TSKB
|1,90
|72.184.713
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,16
|270.224.033
|% 0,85
|
|SISE
|8,00
|279.929.298
|% 0,76
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4446
|7,4503
|% -0,19
|
|Euro
|9,0525
|9,0612
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1367
|10,1875
|% -0,10
|
|Frank
|8,3448
|8,3951
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% -0,37
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|13,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,10
|0,05
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|0,44
|