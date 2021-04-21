***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2021 14:14
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929997
BIST
15:361.341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -24,66
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:368,1791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0719
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:369,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0737
|Açılış
|: 9,7950
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|Önceki Kapanış
|: 9,7550
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9,8722
En Düşük
9,7531
15:36469,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,93
|Açılış
|: 469,75
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|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,98
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.668.895
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.602.081
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.113.317
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|KRTEK
|11,92
|3.919.226
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,66
|4.366.738
|% -9,96
|
|PETKM
|6,43
|785.169.287
|% -2,13
|
|EREGL
|18,19
|767.520.322
|% -0,22
|
|GARAN
|6,96
|738.558.519
|% -1,83
|
|KRDMD
|7,03
|465.764.273
|% -2,36
|
|THYAO
|10,90
|350.323.223
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|310.665.870
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|785.169.287
|% -2,13
|
|GARAN
|6,96
|738.558.519
|% -1,83
|
|ODAS
|2,45
|223.111.505
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|149.360.846
|% -1,09
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1753
|8,1791
|% 0,89
|
|Euro
|9,8344
|9,8426
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,3482
|11,4051
|% 0,69
|
|Frank
|8,8702
|8,9236
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1737
|2,1846
|% 0,84
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|7,66
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|41,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,86
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|24,60
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,13
|
|B. Petrol
|65,09
|65,09
|-1,48
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