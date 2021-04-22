***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2021 14:22
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930520
BIST
14:281.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 12,42
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.309
14:288,2714
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0923
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
14:289,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1051
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
14:28474,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,26
|Açılış
|: 474,14
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler14:28
|FORMT
|1,16
|8.498.708
|% 16,00
|
|BURVA
|27,50
|2.175.800
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|3.540.753
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,76
|160.774
|% 10,00
|
|MERIT
|168,40
|412.349
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,40
|1.473.803
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,25
|133.830.952
|% -8,96
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|TUREX
|10,96
|139.029.883
|% -6,32
|
|GARAN
|7,08
|1.151.933.349
|% 1,72
|
|KOZAL
|108,30
|589.549.689
|% 3,04
|
|EREGL
|17,99
|521.146.777
|% 0,84
|
|PETKM
|6,34
|325.332.539
|% -0,63
|
|KRDMD
|6,99
|300.965.924
|% 1,30
|
|GARAN
|7,08
|1.151.933.349
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,09
|233.931.667
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,80
|200.259.205
|% -0,55
|
|TSKB
|1,22
|92.382.854
|% 0,83
|
|DOHOL
|2,93
|173.129.504
|% 0,00
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2649
|8,2714
|% 1,13
|
|Euro
|9,9652
|9,9717
|% 1,07
|
|Sterlin
|11,4371
|11,4945
|% 0,66
|
|Frank
|8,9752
|9,0293
|% 0,99
|
|Riyal
|2,1926
|2,2036
|% 0,81
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,14
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,09
|
|Cumhuriyet
|3.137
|3.184
|29,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,90
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|15,43
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,71
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,02
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|-0,44
|
Seans Raporu
14:28
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14:42BNTAS
Yüzde 8.22 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 917, 949 adet işlem
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14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PETKM, EKGYO
-
14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, KOZAL
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 46 artarak (% 0.99 ) 1, 167
-
14:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, MERIT, BALAT, INTEM, KERVN, GWIND, SUMAS, ATLAS, SEKUR, UMPAS