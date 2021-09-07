***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2021 08:57
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962107
BIST
15:071.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:078,4650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:0710,0370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0203
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:07488,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,90
|Açılış
|: 488,64
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:07
|ORCAY
|14,33
|158.879.747
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.928.589
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.928
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.323
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.880.422
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.576.405
|% -3,28
|
|GARAN
|9,47
|1.171.756.595
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,54
|540.254.952
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|383.243.442
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,31
|370.921.834
|% 0,69
|
|EREGL
|18,02
|313.695.333
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|540.254.952
|% 0,40
|
|GARAN
|9,47
|1.171.756.595
|% 0,64
|
|HALKB
|4,76
|307.274.703
|% 1,93
|
|ODAS
|1,47
|76.509.991
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,59
|30.576.405
|% -3,28
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4609
|8,4650
|% 0,03
|
|Euro
|10,0285
|10,0370
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6633
|11,7218
|% 0,41
|
|Frank
|9,1768
|9,2321
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2476
|2,2589
|% -0,05
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|10,25
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|18,41
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|8,90
|
|Çeyrek
|782
|799
|4,45
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
15:07
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15:23RAYSG
Yüzde 4.26 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 742 adet işlem
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15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, PGSUS, YKBNK
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15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, HALKB, DOHOL
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15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 86 artarak (% 0.62 ) 1, 268
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15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, OYLUM, KTSKR, PENTA