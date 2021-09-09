***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2021 09:39
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Reşat Ufuk Kayhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962938
BIST
14:251.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.444
En Düşük
1.428
14:258,4668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
14:2510,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0164
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:25489,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,85
|Açılış
|: 489,60
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:25
|ORCAY
|14,33
|157.979.293
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.710.562
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.491.497
|% 9,94
|
|PENTA
|99,80
|8.653.551
|% 8,60
|
|SMART
|6,00
|4.883.150
|% 7,91
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|AKYHO
|2,50
|9.314.695
|% -1,96
|
|DERHL
|5,11
|2.706.566
|% -0,78
|
|CANTE
|12,71
|5.900.631
|% -0,31
|
|ZRGYO
|1,59
|1.624.578
|% 0,00
|
|KONTR
|69,45
|228.607.022
|% 2,58
|
|EGEPO
|6,73
|221.327.967
|% 4,67
|
|ORCAY
|14,33
|157.979.293
|% 9,98
|
|BRLSM
|10,32
|142.950.618
|% 4,45
|
|TURSG
|5,12
|119.117.117
|% 1,79
|
|EGEPO
|6,73
|221.327.967
|% 4,67
|
|BRLSM
|10,32
|142.950.618
|% 4,45
|
|ORCAY
|14,33
|157.979.293
|% 9,98
|
|BMSCH
|8,51
|44.787.574
|% 2,41
|
|BOBET
|4,60
|21.879.252
|% 1,77
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4629
|8,4668
|% 0,05
|
|Euro
|10,0266
|10,0331
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6598
|11,7183
|% 0,38
|
|Frank
|9,1695
|9,2247
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2509
|2,2622
|% 0,09
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|8,23
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,82
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,17
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:35PRKAB
Yüzde 5.05 oranında artışla 13.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 341, 482 adet işlem
-
14:33BRLSM
Yüzde 4.66 oranında artışla 10.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 831, 069 adet işlem
-
14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 99 artarak (% 0.52 ) 1, 545
-
14:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, GARAN
-
14:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 6, 922.00 milyon TL de