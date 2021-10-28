***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.10.2021 09:17
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973125
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
0
En Düşük
0
18:059,5314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5314
En Düşük
9,4668
18:0511,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0316
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,0631
En Düşük
11,0056
18:05551,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,99
|Açılış
|: 551,96
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
552,10
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|7,46
|57.710.428
|% 0,00
|
|ANELE
|2,64
|13.969.531
|% 0,00
|
|ANGEN
|21,56
|203.044.377
|% 0,00
|
|ARDYZ
|45,66
|32.820.991
|% 0,00
|
|BASGZ
|36,40
|228.281.974
|% 0,00
|
|AKSEN
|7,46
|57.710.428
|% 0,00
|
|ANELE
|2,64
|13.969.531
|% 0,00
|
|ANGEN
|21,56
|203.044.377
|% 0,00
|
|ARDYZ
|45,66
|32.820.991
|% 0,00
|
|BASGZ
|36,40
|228.281.974
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 0,00
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 0,00
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 0,00
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5215
|9,5314
|% 0,54
|
|Euro
|11,0500
|11,0587
|% 0,29
|
|Sterlin
|13,0446
|13,1100
|% 0,41
|
|Frank
|10,3193
|10,3815
|% 0,30
|
|Riyal
|2,5307
|2,5434
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|6,80
|
|Altın Gr.
|551
|552
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,03
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-0,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:56ERBOS
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UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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