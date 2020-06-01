CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.645.826
|% 10,00
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|PENGD
|4,08
|82.198.248
|% 9,97
|MNDRS
|2,34
|66.119.015
|% 9,86
|GSDDE
|4,26
|5.416.874
|% 9,79
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4282
|8,4705
|% 0,38
|Frank
|7,0816
|7,1242
|% 0,26
|Riyal
|1,8095
|1,8186
|% -0,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|6,97
|Altın Gr.
|381
|381
|1,76
|Cumhuriyet
|2.468
|2.496
|22,50
|Tam
|2.541
|2.565
|15,50
|Yarım
|1.240
|1.252
|11,30
|Çeyrek
|620
|627
|5,60
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,26
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,05
|B. Petrol
|37,89
|37,89
|0,05
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem