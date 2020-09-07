***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.09.2020 15:29
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Özel Durumlar Tebliği'ne göre, şirketimize ait kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873645
BIST
15:271.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,79
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:277,4620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0286
|Açılış
|: 7,4690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:278,8221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:27462,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:25
|HATEK
|13,09
|25.736.166
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|14.065.554
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.260.903
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|3.461.288
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.375.942
|% -9,89
|
|FENER
|40,72
|720.171.113
|% 9,99
|
|TURSG
|6,13
|693.831.642
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|655.750.081
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,78
|640.963.002
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,82
|564.391.184
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,82
|564.391.184
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,78
|640.963.002
|% 5,00
|
|ADESE
|2,16
|264.783.098
|% 5,88
|
|TURSG
|6,13
|693.831.642
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|655.750.081
|% 0,48
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4563
|7,4608
|% 0,37
|
|Euro
|8,8160
|8,8211
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,7833
|9,8324
|% -0,60
|
|Frank
|8,1253
|8,1743
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9823
|1,9922
|% 0,31
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-3,51
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|-5,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,48
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,68
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,74
|