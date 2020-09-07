***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Özel Durumlar Tebliği'ne göre, şirketimize ait kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873645BIST