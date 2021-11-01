***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 91.845.783 34.691.309 -16.553.327 12.318.358 -781.159.617 -343.080.788 -301.938.282 -301.938.282Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-343.080.788 343.080.788 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)230.422.466 -227.091.564 3.330.902 3.330.902Dönem Karı (Zararı)-227.091.564 -227.091.564 -227.091.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)230.422.466 230.422.466 230.422.466Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 91.845.783 34.691.309 230.422.466 -16.553.327 12.318.358 -1.124.240.405 -227.091.564 -298.607.380 -298.607.380Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler127.773.766 678.006.480 411.664.950 226.256.882 -24.290.037 12.318.358 -1.110.479.871 -304.172.725 17.077.803 17.077.803Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-304.172.725 304.172.725 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.256.241 -311.942.585 0 -319.198.826 0 -319.198.826Dönem Karı (Zararı)-311.942.585 -311.942.585 0 -311.942.585Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.256.241 0 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-97.123.902 97.123.902 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler127.773.766 678.006.480 411.664.950 129.132.980 -31.546.278 12.318.358 -1.317.528.694 -311.942.585 -302.121.023 -302.121.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.322.548 463.626.625Dönem Karı (Zararı)-311.942.585 -227.091.564Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-311.942.585 -227.091.564Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler582.574.646 536.640.896Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7, 8, 9 286.621.905 272.820.094Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.070.157 3.132.806Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 4.357.398 1.679.326Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.712.759 2.110.285Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7, 9 0 -656.805Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.733.213 19.896.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 34.778.148 22.890.784Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 1.955.065 -2.994.433Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler330.313.423 285.594.615Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -2.467.919 -3.073.256Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 332.781.342 288.667.871Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.298.780 2.315.223Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -80.964.880 -47.597.338Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-130.128 479.145Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -367.824 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-247.704.384 162.044.492Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-63.504.925 -23.374.473İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.105.311 -13.364.343İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.399.614 -10.010.130Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.914.961 -13.029.178İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.914.961 -13.029.178Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-84.043.809 -140.355.765Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-18.213.337 -29.511.857Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-85.841.024 216.127.868İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.094.224 9.220.814İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-99.935.248 206.907.054Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19.470.570 94.489.597Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.543.893 56.760.741İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.543.893 56.760.741İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-200.791 937.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-200.791 937.559Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.927.677 471.593.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -33.250.225 -7.967.199YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI106.502.149 -119.073.331Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri212.000.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.942.588 581.853Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-122.440.439 -119.655.184Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -102.396.004 -99.408.018Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -20.044.435 -20.247.166FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-461.896.589 -310.130.516Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri731.800.000 782.500.000Kredilerden Nakit Girişleri4 731.800.000 782.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-881.077.432 -799.718.108Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-881.077.432 -799.718.108Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -307.153.644 -286.641.258Ödenen Faiz-7.933.432 -9.344.406Alınan Faiz21 2.467.919 3.073.256YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-365.716.988 34.422.778Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.298.783 9.613.510NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-369.015.771 44.036.288DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ913.853.836 506.901.093DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 544.838.065 550.937.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 544.838.065 913.853.836Ticari Alacaklar136.462.036 77.314.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 25 27.861.192 10.755.881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 108.600.844 66.558.627Diğer Alacaklar13.377.317 4.047.979İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.377.317 4.047.979Stoklar6 1.132.945.928 1.051.614.876Peşin Ödenmiş Giderler54.441.851 34.162.841ARA TOPLAM1.882.065.197 2.080.994.040TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.882.065.197 2.080.994.040DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar50.165.986 57.059.111İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar50.165.986 57.059.111Maddi Duran Varlıklar7 674.639.339 903.186.998Kullanım Hakkı Varlıkları8 822.343.449 798.062.124Maddi Olmayan Duran Varlıklar533.984.706 534.604.225Şerefiye10 482.479.139 482.479.139Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 51.505.567 52.125.086Peşin Ödenmiş Giderler6.962.888 9.028.561Ertelenmiş Vergi Varlığı23 311.614.201 203.053.516TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.399.710.569 2.504.994.535TOPLAM VARLIKLAR4.281.775.766 4.585.988.575KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.125.265.988 1.116.319.417İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar415.352.495 456.880.461Banka Kredileri4, 25 415.352.495 456.880.461İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar709.913.493 659.438.956Banka Kredileri4 709.913.493 659.438.956Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları160.110.237 153.992.486İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları160.110.237 153.992.486Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 160.110.237 153.992.486Ticari Borçlar2.101.569.868 2.189.055.991İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 25 57.369.917 44.705.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.044.199.951 2.144.350.268Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 99.979.164 80.508.594Diğer Borçlar63.713.085 60.739.162İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 24.378.937 22.948.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar39.334.148 37.790.255Kısa Vadeli Karşılıklar61.911.280 64.997.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.965.224 8.006.439Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 58.946.056 56.990.991Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 34.212.501 31.040.404ARA TOPLAM3.646.762.123 3.696.653.484TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.646.762.123 3.696.653.484UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar824.399.175 775.161.235İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar824.399.175 775.161.235Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 824.399.175 775.161.235Uzun Vadeli Karşılıklar112.735.491 97.096.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 112.735.491 97.096.053TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER937.134.666 872.257.288TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.583.896.789 4.568.910.772ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-302.121.023 17.077.803Ödenmiş Sermaye15 127.773.766 127.773.766Sermaye Düzeltme Farkları15 678.006.480 678.006.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 411.664.950 411.664.950Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 97.586.702 201.966.845Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)97.586.702 201.966.845Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 129.132.980 226.256.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -31.546.278 -24.290.037Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.318.358 12.318.358Yasal Yedekler15 12.318.358 12.318.358Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -1.317.528.694 -1.110.479.871Net Dönem Karı veya Zararı-311.942.585 -304.172.725TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-302.121.023 17.077.803TOPLAM KAYNAKLAR4.281.775.766 4.585.988.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 6.633.321.957 5.673.257.941 2.428.057.968 2.047.654.899Satışların Maliyeti16 -4.803.862.779 -4.176.727.906 -1.755.269.971 -1.501.361.711TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.829.459.178 1.496.530.035 672.787.997 546.293.188BRÜT KAR (ZARAR)1.829.459.178 1.496.530.035 672.787.997 546.293.188Genel Yönetim Giderleri17 -147.024.617 -128.236.856 -48.121.363 -41.063.303Pazarlama Giderleri17 -1.431.504.438 -1.227.699.012 -495.978.372 -425.111.623Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 49.890.764 45.788.739 13.625.663 22.556.887Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -360.458.047 -172.807.119 -132.449.198 -63.339.266ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-59.637.160 13.575.787 9.864.727 39.335.883Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 367.824 0 367.824 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-3.324.706 -354.851 -735.437 -114.127FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-62.594.042 13.220.936 9.497.114 39.221.756Finansman Gelirleri21 2.467.919 15.022.003 6.150 3.741.656Finansman Giderleri22 -332.781.342 -302.931.841 -126.268.754 -97.046.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-392.907.465 -274.688.902 -116.765.490 -54.082.673Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri80.964.880 47.597.338 13.018.795 8.115.034Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 80.964.880 47.597.338 13.018.795 8.115.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-311.942.585 -227.091.564 -103.746.695 -45.967.639DÖNEM KARI (ZARARI)-311.942.585 -227.091.564 -103.746.695 -45.967.639Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-311.942.585 -227.091.564 -103.746.695 -45.967.639Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -2,44140000 -0,32440000 -0,81200000 -0,06570000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.256.241 230.422.466 837.063 230.422.466Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 0 268.002.889 0 268.002.889Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -9.070.300 0 1.046.329 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.814.059 -37.580.423 -209.266 -37.580.423Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 1.814.059 0 -209.266 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi23 0 -37.580.423 0 -37.580.423Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.256.241 230.422.466 837.063 230.422.466TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-319.198.826 3.330.902 -102.909.632 184.454.827Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-319.198.826 3.330.902 -102.909.632 184.454.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973799BIST